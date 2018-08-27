 AB İran′la ticarette takas sistemi planlıyor | EKONOMİ | DW | 14.09.2018

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EKONOMİ

AB İran'la ticarette takas sistemi planlıyor

Avrupa Birliği, İran'la ticaretin ABD'nin yeni yaptırımlarından etkilenmemesinin yollarını arıyor. AB, yaptırımlardan etkilenmemek için takas yönetmine başvurmayı planlıyor.

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Almanya'da çıkan ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre Avrupa Birliği (AB), ABD'nin İran'a uygulayacağı yeni yaptırımlardan etkilenmeden bu ülkeyle ekonomik ilişkilerini sürdürmenin yollarını arıyor.

Alman hükümetinin  katkısıyla AB Komisyonu tarafından hazırlanan planda "İran ile yapılan ticaretin küresel finans sisteminden ayrılması" öngörülüyor.

Gazetenin haberinde "takas borsası" sistemine geçilmesinin düşünüldüğü belirtiliyor. AB Komisyonu'nun taslak planında "sadece bu amaçla İran'a ve İran tarafından yapılan ödemelerin denkleştirileceği bir şirket kurulması" öneriliyor.

Planda, amacın "bu şirket kanalıyla ticari bankaların ödeme sistemine ihtiyaç duymadan ya da ticari bankaların asgari katkısıyla İran ile AB şirketleri arasındaki para transferinin ABD yaptırımlarından etkilenmemesini sağlamak olduğu" belirtiliyor.

Takas sistemi nasıl olacak?

Habere göre bankalar arası takas merkezinin görevi İran ve Avrupa şirketlerinin karşılıklı alacaklarının denkleştirmek olacak.

Örneğin İran İspanya'ya petrol sattığında ve bir Alman şirketi İran'a makine teslim ettiğinde, İspanya'nın İran'a ödemesi gereken para Alman makine imalatçısının alacağını kapatmakta kullanılabilecek. Takas merkezinin Lüksemburg'un yasal mevzuatına göre kurulması ve bu ülkede faaliyet göstermesi düşünülüyor.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre AB Komisyonu, İran ile ticaretin sürdürülebilmesi için takas merkezi kurmaktan başka imkân bulunmadığı görüşünde. Geçtiğimiz aylarda diğer yöntemler de değerlendirmeye alınmış ancak hiçbiri uygun bulunmamıştı.

DW, Reuters/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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