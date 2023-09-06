AB- Türkiye arasında 781 milyon euroluk sığınmacı sözleşmesi

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varheyli'nin Ankara ziyareti sırasında Türkiye'de en zor durumdaki sığınmacılar için kullanılmak üzere 781 milyon euroluk AB fonu sağlanmasını öngören bir sözleşme imzalandı.

AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varheyli, bugün Ankara'ya düzenlediği ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede AB-Türkiye ilişkileri ele alındı.

Varheyli'nin Ankara ziyareti sırasında Türkiye'de en zor durumdaki sığınmacılar için kullanılmak üzere 781 milyon euroluk AB fonu sağlanmasını öngören bir sözleşme de imzalandı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu fonun Türkiye'de en zor durumdaki sığınmacılara yönelik sosyal güvenlik ağının oluşturulması için kullanılacağı belirtildi.

AB Komisyonu'nun açıklamasında Sosyal Güvenlik Ağı (SSN) sözleşmesinin, 2016 yılında başlatılan AB tarihinin en büyük insani yardım programı olan Acil Sosyal Güvenlik Ağı'nın devamı niteliğinde olduğu belirtilirken, bugünkü imza ile AB'nin 2011'den bu yana sığınmacılar için yaptığı yardımları 10 milyar euronun üzerine çıkardığına dikkat çekildi.

Oliver Varheyli (solda) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Fotoğraf: ANKA

"Desteğimizi sürdürmeye kararlıyız"

Oliver Varheyli sözleşme ile ilgili açıklamasında, "Bugün en savunmasız durumdaki sığınmacılara desteğin sürdürülmesi amacıyla, şimdiye kadar imzalanan en büyük tekil AB sözleşmesi olan 781 milyon euroluk sözleşmeyi imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu sözleşme, AB'nin dünyanın en büyük sığınmacı toplumunu barındıran Türkiye'ye yönelik devam eden dayanışmasını ve sarsılmaz desteğini gösteriyor ve Türkiye'ye yaptığımız yardımların miktarını 10 milyar euronun üzerine çıkarıyor. Türk yetkililerle yakın iş birliği içinde 2023 sonrasında da desteğimizi sürdürme kararlılığını taşıyoruz" dedi.

DW/BÖ,TY

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