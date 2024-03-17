AB ile Mısır arasında 7,4 milyar euroluk yardım anlaşması

Avrupa'ya Akdeniz üzerinden göçmen akınını durdurmayı amaçlayan AB, Mısır'a yönelik 7,4 milyar euroluk kredi ve hibe içeren destek paketi için bugün Kahire'yle imzaları atıyor.

Mısır ile Avrupa Birliği (AB), Kahire'ye yönelik 7,4 milyar euroluk bir yardım paketi için anlaşmaya vardı.

Anlaşma, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra İtalya, Belçika, Avusturya, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti liderlerinin katılımıyla bugün Kahire'de imzalanacak.

AB'nin Mısır'la ilişkisini "stratejik ortaklık" seviyesine taşıyacak olan anlaşma, taraflar arasında yenilenebilir enerji, ticaret ve güvenlik gibi alanlardaki iş birliğini artıracak.

Üst düzey bir Avrupa Komisyonu yetkilisinin verdiği bilgiye göre, başta göç olmak üzere çeşitli konulardaki ikili projeler için finansman sağlanmasını öngören anlaşma; güvenlik, terörle mücadelede iş birliği ve sınır güvenliği alanlarında iş birliğine dair adımları da içeriyor.

"Avrupa için kritik bir ülke"

AB anlaşma kapsamında ciddi bir ekonomik kriz yaşayan Mısır'ın özellikle Libya ve Sudan sınırlarında güvenlik önlemlerini sıkılaştırmasına yardımcı olacak.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan AB yetkilisi, "hem şu an ve hem de gelecekte Avrupa için kritik bir ülke" olarak tanımladığı Mısır'ın Libya, Sudan ve Gazze Şeridi'yle sınırları olduğunu hatırlatarak "çok zorlu bir" coğrafyada bulunduğuna vurgu yaptı.

Mısır'dan enerji ithalatı

AB yetkilisi, anlaşmanın Avrupa'nın "Rus gazından daha da uzaklaşmasına" yardımcı olacak şekilde Mısır'dan enerji ithalatını artırmaya yönelik adımlar atılmasını amaçladığını söyledi.

Yetkili, Mısır'a sağlanacak finansmanın, 2027 yılının sonuna kadar verilecek 5 milyar euroluk kredi, 1,8 milyar euroluk yatırım ve 600 milyon euroluk hibe içermesinin beklendiğini belirtti.

Kredinin 1 milyar eurosu, bu yıl içinde Mısır'a yapılacak acil destek kapsamında bulunuyor. AB yetkilisi, kalan 4 milyar euronun ise Avrupa Parlamentosu'nun onayına tabi olduğunu ifade etti. Yetkili, finansmanın çerçevesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yakın iş birliği içinde çizildiğini söyledi.

Anlaşma, 2016 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan göç mutabakatı örnek alınarak hazırlandı.

DW,Reuters,AFP,AP/CÖ,JD

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