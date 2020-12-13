 AB ile İngiltere Brexit sonrası ticari anlaşmada uzlaştı | AVRUPA | DW | 24.12.2020

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AVRUPA

AB ile İngiltere Brexit sonrası ticari anlaşmada uzlaştı

Aylar süren pazarlıklarda çıkmaz aşıldı. İngiltere ile Avrupa Birliği, Brexit sonrası dönemi düzenleyecek bir ticaret anlaşması konusunda uzlaştı.

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Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık, aylar süren müzakereler sonrası Brexit sonrasını düzenleyecek olan ticaret anlaşması üzerinde uzlaştı. Anlaşma, Brexit geçiş süresinin bittiği 31 Aralık sonrasından itibaren geçerli olacak ve Ocak 2021 itibarı ile Ada ile AB arasındaki ticari ilişkileri ve gümrük meselesini düzenleyecek. Hedef, ticaretin sorunsuzca ve mümkün olduğunca gümrüksüz devam etmesini sağlamak. Anlaşma ayrıca balıkçılık ile enerji, nakliye, yargı, emniyet ve diğer pek çok alandaki düzenlemeleri kapsıyor.

Birleşik Krallık, bu senenin başında Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmış, ancak 31 Aralık'a kadar Birlik'in iç pazarına üyeliği devam etmişti. Brexit geçiş süresinin biteceği 31 Aralık'a kadar bir ticari anlaşma sağlanaması durumunda gümrük ve kontroller zorunlu hale gelecekti. Uzmanlar, çok sayıda istihdam alanının ikili ticaret anlaşmasına bağlı olduğunu hatırlatarak her iki tarafı da çıkmaza giren müzakerelerden vazgeçmemeye ve düzenli bir Brexit için inatla devam etmeye çağırmıştı.

Ticaret anlaşması konusunda uzlaşmaya varılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bütün Avrupalılara seslenerek "Brexit'i geride bırakalım. Geleceğimiz Avrupa'da biçimlenecek" dedi.

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Adil ve dengeli bir anlaşma

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, anlaşmayı adil ve dengeli olarak niteledi ve uzun ve zorlu müzakerelerin ardından gelecekteki ilişkiler için sağlam bir temel atıldığını söyledi. Anlaşmanın her iki taraftaki işletmeler ve şirketler için adil bir rekabet ortamını garantilediğini ve Birlik'in önem verdiği iklim, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda işbirliğini de öngördüğünü kaydetti. Komisyon Başkanı von der Leyen, İngiltere'nin güvenilir bir partner olmaya devam ettiğini de belirtti. Birlik'ten çıkması yönünde karar verilen referandumun üzerinden dört yıldan fazla zaman geçtiğini de hatırlatan von der Leyen, bundan sonra Brexit'i geride bırakıp geleceğe bakmak gerektiğini de söyledi.

Birlik'in dönem başkanlığını yürüten Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel de anlaşmayı "tarihi öneme sahip" olarak niteledi. Merkel "Bu anlaşma ilişkilerimizde yeni bir dönem için temel oluşturuyor. İngiltere AB üyesi olmadan da Almanya ve AB için önemli bir partnerdir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Papa seçimi sürecinin tamamlanmasını sembolize eden dumana da gönderme yaparak "Beyaz duman göründü, ancak anlaşmada her şey tamamlanmış değil. Dönem başkanı olarak 1 Ocak 2021'de geçici olarak yürürlüğe girmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da anlaşmayı "iyi bir anlaşma" olarak niteledi ve ülkesinin Avrupa için bir dost, müttefik ve önemli bir pazar kalacağı garantisini verdi. İngiltere parlamentosunun ticaret anlaşmasını 30 Aralık'ta oylaması bekleniyor.

dpa, AFP/ETO, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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