 AB iddialı iklim hedefleri üzerinde anlaştı | AVRUPA | DW | 21.04.2021

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AVRUPA

AB iddialı iklim hedefleri üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) sera gazı emisyonlarının 1990 düzeyine göre 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltılması için anlaşmaya vardı. Ancak Yeşiller anlaşmadan memnun değil.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği sanal iklim konferansı öncesinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu yeni karbon emisyon hedeflerini belirledi. Buna göre 27 ülkeden oluşan AB sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar nötr düzeyine çekme konusunda geçici bir anlaşmaya vardı.

Üye devletler ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gereken geçici anlaşma AB'nin sera gazı emisyonlarının 1990 düzeyine göre 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltılmasını öngörüyor. Daha önceki hedef yüzde 30 düzeyindeydi.

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Avrupa'yı 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta yapma siyasi taahhüdümüz artık yasal bir taahhüt haline geldi. İklim yasası AB'yi bir nesil boyunca yeşil bir yola sokuyor" ifadelerini kullandı.

Gece boyunca yapılan müzakereler sonucu varılan anlaşmaya Perşembe günü ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenleyeceği iki gün sürecek sanal iklim zirvesi öncesinde varıldı.

Avrupa Parlamentosu üyesi Peter Liese "Anlaşmanın zamanı gelmişti. Avrupa'nın ABD ve Çin'de meydana gelen pozitif gelişmeler karşısında nerede durduğunu göstermesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Peter Liese

Peter Liese

Yeşillerden eleştiri

Yeşillerli parlamenterler ise hesaplama yöntemleri nedeniyle yüzde 55 hedefini eleştirdi. Yeni hedef Avrupa Parlamentosu'nun yasada yer almasını istediği yüzde 60 düzeyinin altında bulunuyor.

Yeşiller çevre uzmanı Michael Bloss AB üyesi ülkelerin ve parlamentonun "Başkan Joe Biden ile fotoğraf vermek için bir haftada zayıf bir iklim yasasını aceleye getirdiğini" söyledi.

Liberal parlamenter Pascal Canfin orta yolu bulmanın gerekli olduğunu belirterek "varılan uzlaşma oldukça iddialı. Geçtiğimiz 10 yılda Avrupa'da yaptığımızın 2,5 katını önümüzdeki dokuz yılda yapmamız gerekiyor" dedi.

Pascal Canfin

Pascal Canfin

Çin'den sonra dünyada en büyük sera gazı emisyonu üreticisi ABD'nin 2030 yılına kadar emisyonları azaltma konusundaki yeni hedefini açıklaması bekleniyor.

Joe Biden başkanlığında ABD 2015 Paris İklim Anlaşması'na tekrar geri dönme kararı almıştı.

Washington ve Brüksel yüzyılın ortalarında "karbon nötr" olma hedefini güdüyor. Bilim insanları küresel ısınmanın 2 derece hedefinin altında tutulması için bunun gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Paris Anlaşması'nın daha iddialı olan hedefi ise yüzyılın sonunda küresel ısınmayı endüstrileşme öncesine göre yüzde 1,5 düzeyinde tutabilmek. Ancak bu hedef küresel düzlemde sera gazı emisyonlarının daha sert bir şekilde azaltılmasını gerektiriyor.

AP/SSB, TY

©️ Deutsche Welle Türkçe

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