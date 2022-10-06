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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep BorrellFotoğraf: EU Parlament
Politikaİran

AB İran'a ek yaptırımları gündemine alıyor

3 saat önce

Mahsa Amini protestoları İran ile Avrupa ülkeleri arasında ipleri gerdi. Avrupa Birliği dışişleri bakanları bir sonraki toplantılarında Tahran'a ek yaptırımları gündemine alacak.

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Mahsa Amini'nin ölümü sonrası hükümete yönelik protestolar, İran ile Avrupa ülkeleri arasında yeni bir siyasi kriz konusu oldu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Prag'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının İran'a yaptırım konusunu bir sonraki toplantılarında ele alacaklarını söyledi. Borrell, Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde insan hakları örgütlerinin verdiği bilgilere göre binlerce kişinin gözaltına alındığını, yüzlerce kişinin de İrangüvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda yaralandığını ifade etti.

22 yaşındaki Amini 16 Eylül günü ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti.

İngiltere Büyükelçisi İran Dışişleri'ne çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı dün de İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'i bakanlığa çağırdı. Büyükelçi Shercliff'in protestolarla ilgili "ülkenin iç işlerine karışan beyanlarda" bulunduğu gerekçesiyle bakanlığa çağrıldığı açıklandı. Bakanlık, "İngiltere Dışişleri Bakanlığının sahte ve provokatif yorumlarla İran'ın iç işlerine karışmasını reddettiklerini ve şiddetle kınadıklarını" açıkladı. "Maalesef İngiltere tarafı, tek taraflı ve seçici beyanlarla, İngiltere'de aktif olan ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hareket eden düşmanların senaryolarını paylaşmaktadır" denilen açıklamada Tahran'ın Londra'nın atacağı adımlara aynı şekilde karşılık vereceği belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan dün de Avrupa Birliği'ni yaptırım uygulamama konusunda uyamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanlığı hafta başında yaptığı açıklamada, "Mahsa Jina Amini'nin öldürülmesinden sorumlu olanlar ile kadınların öncülük ettiği gösterileri şiddetle püskürtmeyi deneyenlerin yaptıklarının bir bedelinin olması gerektiğini" vurgulayarak, Avrupa Birliği yaptırımlarının artırılmasını talep etmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından 3 Ekim Pazartesi günü yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu amaçla Fransa, Danimarka, İtalya, İspanya ve Çekya ile birlikte AB'deki ortaklarımıza, İranlı kişi ve organizasyonları kapsayan yeni yaptırımları öngören 16 maddelik bir teklif taslağı hazırladık ve sunduk."  

Reuters / EC, CÖ

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