AB İran Devrim Muhafızlarına yaptırım kararı aldı

Avrupa Birliği (AB), insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle İran'a ek yaptırımlar uygulama kararı aldı. AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün Brüksel'de yaptığı toplantıda alınan karara ilişkin açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptırımların "göstericilere uygulanan baskının sorumlularını" hedef aldığını söyledi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, yaptırımlar kapsamında 30'dan fazla kişi ve kuruluşun Avrupa'ya giriş yapmasına izin verilmeyeceğini, mal varlıklarının dondurulacağını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Fotoğraf: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/picture alliance

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, yeni yaptırımların İran Devrim Muhafızları'ndaki "iktidar çevrelerine" ve Devrim Muhafızları'nın finansmanını sağlayanlara yönelik olduğunu belirtti. Yeşiller partili Bakan Baerbock, Brüksel'de yaptığı açıklamada, bu yaptırımlarla "İran rejimine yeni ve açık bir mesaj" verdiklerini ifade etti. Sorumluların hiçbir yaptırıma maruz kalmadan insanlara "baskı uygulayabileceklerini, sindirebileceklerini ve öldürebileceklerini" düşündüklerini kaydeden Alman Bakan, ancak bu tutumun sonuçları olacağına işaret etti.

Yaptırımların hedefi Devrim Muhafızları

İran'a yönelik ek yaptırımlar, 31 kişi ve kuruluşu kapsıyor. Yaptırımlar, söz konusu kişilerin Avrupa'ya girişinin yasaklanmasını ve AB sınırları dahilindeki mal varlıklarının dondurulmasını öngörüyor. Yaptırımlar, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları'nı hedef alıyor. Devrim Muhafızları, ülkede siyasi ve ekonomik nüfuza sahip. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Ekim ayı sonunda yaptığı bir konuşmada göstericilere seslenerek, "Göstericiler sistemin sabrını taşırmamalı" uyarısında bulunmuştu.

22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin başörtüsü olmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasından sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi üzerine ülkede başlayan protesto gösterilerini İran yönetimi şiddet ve baskı yoluyla yatıştırmaya çalışıyor. İnsan hakları savunucularının verdiği bilgilere göre, bugüne kadar hükümetin baskılarını protesto için gösterilere katılan yaklaşık 15 bin kişi gözaltına alındı. ABD'de bulunan İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA) verilerine göre gösterilerde en az 340 kişi de öldürüldü.

AB, İran yönetiminin göstericilere yönelik sert tutumu nedeniyle Ekim ayı ortasında da İran'a yönelik yaptırım kararı almıştı. Ekim ayındaki yaptırımların hedefinde ahlak polisi vardı.

AB ayrıca İran'ın Ukrayna'ya yönelik savaşta Rusya'ya insansız hava araçları temin eden kişi ve kuruluşlara da yaptırım kararı almıştı.

AFP, dpa/JD, TY