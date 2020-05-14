 AB için 500 milyar euroluk fon önerisi | AVRUPA | DW | 18.05.2020

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AVRUPA

AB için 500 milyar euroluk fon önerisi

Almanya ve Fransa, korona krizinden en ağır etkilenen AB ülkelerine hibe ödemeleri için 500 milyar euroluk kaynak önerisinde bulundu. Komisyon'un 'yeniden yapılanma' planını 27 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor.

Macron ve Merkel'in videokonferans yöntemiyle yaptıkları ortak basın açıklaması

Macron ve Merkel'in videokonferans yöntemiyle yaptıkları ortak basın açıklaması

Almanya ve Fransa, Avrupa ekonomilerindeki resesyonun etkileriyle mücadele için 500 milyar euroluk bir fon oluşturma önerisinde bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, videokonferans yoluyla yaptıkları görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında, "en ağır etkilenen bölge ve sektörlerin" bu fondan destekleneceğini, AB Komisyonu'na mali piyasalardan AB adına kredi çekme imkanı tanınacağını bildirdi.

Almanya Başbakanı Merkel, paranın AB bütçesine ek olarak önümüzdeki üç yıllık süreçte, pandemiden en ağır şekilde etkilenen devletlere aktarılacağını, paranın kredi değil, teşvik olarak ödeneceğini bildirdi. Almanya, AB bütçesine olduğu gibi fona da yüzde 27'lik katkıda bulunacak. AB Komisyonu'nun ortak tahviller üzerinden borçlanabilmesi için Alman Federal Meclisi'nin de onayı gerekiyor.

Merkel, korona krizinin "eşi görülmemiş, alışılmadık güçte bir çaba gerektirdiğini" belirterek Almanya ve Fransa olarak buna hazır olduklarını söyledi.

Yatırımlara teşvik

Alman ve Fransız hükümetlerinin ortak belgesinde fonun, korona krizinin ekonomik etkileriyle yıllara yayılmış bir mali çerçeve içinde "iddialı, geçici ve hedefli" bir şekilde mücadelede kullanılacağı, özellikle ekolojik ve dijital dönüşüm alanlarında yatırımların teşvik edileceği belirtiliyor.

Nisan ayı sonunda düzenlenen AB liderler zirvesinde AB Komisyonu'na bir "yeniden yapılanma planı" hazırlaması görevi verilmiş, Avrupa ekonomilerinin koronavirüs pandemisi sonrasında resesyondan en hızlı şekilde çıkması ve toparlanması hedefi belirlenmişti. Avrupa Parlamentosu ise 2 trilyon euroluk kaynak ayrılmasını ve ödemenin kredi değil hibe olarak yapılmasını talep ederek aksi takdirde veto tehdidinde bulunmuştu.

Ancak yeniden yapılanma planının finansmanı ve ödeme şekilleri konusunda AB ülkeleri arasında görüş ayrılıkları bulunuyor. Kuzey ülkeleri AB Komisyonu'nun geri ödenmeyecek mali yardımlarda bulunmak için borçlanmasına sıcak bakmıyor. Fransa, İtalya ve İspanya gibi krizden ağır etkilenen ve yüksek borçları bulunan ülkelerse borçlarını daha da yükseltmemek için transfer ödemeleri yapılmasında ısrar ediyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

Komisyon'un önerileri için gözler 27 Mayıs'ta

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle "yeniden yapılanma planı" ile ilgili önerilerini açıklamayı 27 Mayıs'a ertelemişti. Almanya ve Fransa arasındaki uzlaşmanın AB düzleminde karar alınmasını da kolaylaştırması umuluyor.

Von der Leyen, Almanya ve Fransa'nın ortak girişiminden memnuniyet duyduğunu belirterek "Bu, Komisyon'un da üzerinde çalıştığı öneri doğrultusunda bir adım" diye konuştu.

Ekonomik toparlanmanın üç temel üzerinde şekilleneceğini belirten von der Leyen, bunları "ülkelerin kendi destek önlemleri, 540 milyar euro hacmindeki kredi paketi ve üzerinde çalışılan 'yeniden yapılanma' programı" olarak sıraladı.

Macron'dan "sağlıkta birlik" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basın toplantısında yaptığı konuşmada  AB'nin sağlık alanında yetkinliğinin önemine de vurgu yaparak AB içinde bu alanda da işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Şimdiye kadar sağlık alanında bir birlik olmadığını söyleyen Macron bunun artık bir öncelik haline gelmek zorunda olduğunu kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'da koruyucu maskeler ve test kitlerinin ortak depolarda saklanması ya da salgınlara karşı önleyici planların birlikte hazırlanması gibi somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekti.

Alman ve Fransız hükümetlerinin ortak yazılı açıklamada "Hedefimiz belli. Avrupa bu krizi geride bırakacak ve bu krizden güçlenerek çıkacağız" ifadesi yer alırken tıbbi ürünlerin üretim kapasitelerinin daha güçlü bir şekilde desteklenmesi çağrısı yapıldı. Avrupa'da aşı çalışmalarında da tek ses olunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada Avrupa'nın sağlık alanında bağımlılıklarının azaltılması gerektiği vurgulandı.

rtr,dpa,AFP/BK,EC

©Deutsche Welle Türkçe

 

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