AB Filistinliler için acil yardım miktarını artırdı

AB Komisyonu Filistinlilere 68 milyon euro daha acil yardımda bulunacak. Brüksel'den yapılan açıklamada yardımın Kızılhaç ve Kızılay gibi uluslararası ortaklara aktarılacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB), Filistinlilere yönelik acil yardımı 68 milyon euro artırma kararı aldı.

AB Komisyonu tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Komisyon'un, Kızılhaç ve Kızılay gibi uluslararası ortaklar aracılığıyla bölge halkına ek destek sağlayacağı belirtildi. Söz konusu meblağ, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA aracılığıyla aktarılması planlanan 82 milyon euroya ek olarak ödenecek.

Filistin halkına acil insani yardım için 50 milyon euronun gelecek hafta UNRWA'ya gönderileceği açıklandı.

AB, UNRWA çalışanlarının 7 Ekim'de İsrail'e yönelik Hamas terör saldırısına karıştığına dair ciddi iddiaların ardından bu kuruluşa verdiği desteği mercek altına almıştı.

BM organının AB tarafından atanacak uzmanlar eliyle militanların tespit edilmesi için inceleme başlatması talebine olumlu yanıt vermesinin ardından bu kararın verildiği ifade edildi. Söz konusu meblağın, gelecek hafta yardım kuruluşunun AB'nin şartlarını kabul ettiğini yazılı olarak onaylamasının ardından gönderileceği, kalan 16 milyon euroluk iki bağış diliminin de ajansın bu koşulları sağlaması halinde ödeneceği kaydedildi.

ABD ve Almanya'dan sonra BM'nin ilgili organına en fazla bağış yapan donör Avrupa Komisyonu, 29 Şubat'ta UNRWA'ya ödeyeceği 82 milyon Euro için, kurumun denetim şartlarını kabul etmesini şart koşmuştu.

Von der Leyen: Hamas'ın suçlarının bedelini Filistin halkı ödememeli

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "masum Filistinlilerin terör örgütü Hamas'ın işlediği suçların bedelini ödemek zorunda kalmaması gerektiğini" vurguladı. Von der Leyen, Avrupa'nın Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yanında olduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı, BM'nin kuruluş içinde başlattığı soruşturmanın yanı sıra "UNRWA'nın tarafsızlığını temin etmek üzere gerekli tüm önlemleri alıp almadığını incelemek üzere" bağımsız bir grubun görevlendirilmesinden duyduğu memnuniyetin de altını çizdi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de karardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek bağış sözünün kritik bir zamanda geldiğine dikkat çekti. Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB bağışının UNRWA'nın bölgedeki Filistinli mülteciler için hayat kurratıcı ve temel hizmetleri sürdürebilme çabalarını destekleyeceğinin altını çizdi.

Çalışanlara yönelik iddialar nedeniyle bağışlar askıya alınmıştı

UNRWA, Filistinli mültecilerin durumuna kalıcı bir siyasi çözüm bulunana kadar, onlara yardım ve koruma sağlamakla görevli bir insanî yardım kuruluşu. Ajansın faaliyetleri arasında eğitim, tıbbî bakım, yardım ve sosyal hizmetler, mülteci kamplarının altyapısı ve iyileştirilmesi, mikro krediler ve Filistinli mültecilere yönelik acil yardımlar yer alıyor.

Yardım kuruluşunun bütçesinin neredeyse tamamı, BM'ye üye ülkelerden gelen gönüllü bağışlardan oluşuyor. Son dönemde UNRWA'ya en büyük desteği ABD sağlarken, onu Almanya, Avrupa Birliği (AB) ve İsveç takip ediyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği terör saldırılarına 12 UNRWA çalışanın da karışmış olabileceğine yönelik iddialar, çok sayıda donörün ajansa ödemelerini askıya almasına neden olmuştu. Ajans, söz konusu çalışanları işten çıkartmış, ancak 12'den fazla donörün toplamı yaklaşık 450 milyon doları bulan bağışları askıya almasına engel olamamıştı. Bu meblağ, UNRWA'nın 2024 bütçesinin neredeyse yarısına denk geliyor.

DW,epd,AP/SÖ,TY

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