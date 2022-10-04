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Fotoğraf: Reuters/NASA
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AB elektrik kesintilerine hazırlanıyor

2 saat önce

AB Komisyonu, enerji krizi ve Ukrayna savaşı nedeniyle Birlik ülkelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri meydana gelebileceğini açıkladı. Komisyon, Birlik ülkelerine acil yardım sağlamak için hazırlık yapıyor.

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Alman medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Birlik ülkelerindeki olası elektrik kesintilerine karşı uyarıda bulundu.

AB'nin enerji krizi  ve Ukrayna savaşı nedeniyle elektrik kesintileri ve diğer acil durumlara karşı hazırlık yaptığını belirten Lenarcic, "AB içinde acil durum yardımlarının devreye girmesi kuvvetle muhtemel" dedi. AB'nin iki senaryo üzerinde durduğunu belirten yetkili, "Geniş kapsamlı bir elektrik kesintisinden AB'de sadece birkaç üye ülke etkilenirse, doğal afetlerde olduğu gibi diğer Birlik üyeleri bu ülkelere jeneratör gönderebilirler. Ancak çok sayıda ülkede aynı anda elektrik kesintileri meydana gelirse ve AB ülkeleri diğer ülkelere yaptıkları acil durum yardımlarını sınırlandırmak zorunda kalırsa Komisyon stratejik rezervleri kullanma yoluna gidebilir" dedi.

Lenarcic, AB'nin rezervinde jeneratörler, yangın söndürme uçakları, su pompaları ve yakıtın yanı sıra tıbbi araç-gereç ve ilaçlar bulunduğunu açıkladı. Korona pandemisi döneminde AB Komisyonu'nun kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kriz durumlarına karşı hazırlık yaptığını belirten Komisyon yetkilisi, "Bu sayede Ukrayna'da tehdit altındaki nükleer santrallerde çalışanlara beş milyon adet iyot tableti gönderebildik" dedi.

AB'den yenilenebilir enerji atılımı

Öte yandan AB'nin Rusya'nın doğal gaz sevkiyatını askıya alması ile giderek derinleşen enerji krizine çözüm arayışları da sürüyor. AB üyesi ülkelerin maliye ve ekonomi bakanları bugün Brüksel'de yapılan toplantıda, Rusya'ya fosil yakıt bağımlılığını azaltma ve yenilenebilir enerjilere daha fazla yatırım yapma konusunda anlaşmaya vardı. Bakanlar, korona pandemisi döneminde oluşturulan yeniden yapılandırma fonunun yanı sıra 20 milyar euroluk ek bütçenin enerji alanındaki yatırımlara aktarılması üzerinde uzlaştı.

Anlaşmaya göre, 20 milyar euroluk bütçenin büyük bir kısmına AB'nin yatırım fonu kaynaklık edecek.

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun da onay vermesi gerekiyor.

Reuters,dpa/BÖ,BK

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