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Fotoğraf: Davide Bonaldo/Zuma/picture alliance
EkonomiAvrupa

AB doğal gaz tüketimini yüzde 20 oranında düşürdü

1 saat önce

Avrupa Birliği ülkeleri Ağustos ayı başında koydukları doğal gaz tüketimini yüzde 15 oranında düşürme hedefini tutturdu. Dört aylık harcamada geride kalan yıllara göre yüzde 20'lik düşüş kaydedildi.

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Avrupa Birliği (AB) 1 Ağustos tarihinde önüne koyduğu doğal gaz tüketimini yüzde 15 oranında düşürme hedefini ilk dört ayda tutturdu. AB ülkelerinde Ağustos ayı başından Kasım ayı sonuna kadar harcanan doğal gaz miktarı, önceki 5 yılda aynı dönemde harcanan ortalama miktardan yüzde 20 oranında daha az oldu.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre 18 ülke yüzde 15'lik hedefi tutturmayı başardı. Doğal gaz tüketimini düşüren ülkeler arasında yüzde 52,7 oranında düşüşle Finlandiya başı çekiyor. Onu yüzde 43,2'lik düşüşle Letonya ve yüzde 41,6 ile Litvanya takip ediyor. Almanya da doğal gaz tüketimini yaklaşık yüzde 25 oranında düşürerek hedefi tutturan ülkeler arasında.

Almanya’da sıkı enerji tasarrufu dönemi başladı

Eurostat verilerine göre 6 ülke AB'nin koyduğu hedefi tutturamazken Malta'da doğal gaz tüketimi önceki yıllara göre yüzde 7,1 oranında, Slovakya'da ise yüzde 2,6 oranında arttı. Kıbrıs ise Avrupa Birliği ülkeleri arasında doğal gaz kullanmayan tek ülke.

Ukrayna'daki savaş ve artan doğal gaz fiyatları nedeniyle AB ülkeleri doğal gaz tüketimini 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında gönüllü olarak 2017-2021 yılları arasında aynı dönemdeki ortalama tüketimin yüzde 15'i oranında düşürme hedefini koymuştu. Yeterince tasarruf edilememesi ve tedarikte sıkıntıların artması halinde, bağlayıcı tasarruf önlemleri gündeme gelecek.

dpa, AFP / EC, BK

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AB doğal gaz tüketimini yüzde 20 oranında düşürdü

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