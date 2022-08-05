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Fotoğraf: Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/REUTERS
PolitikaAvrupa

AB doğal gaz acil eylem planını yürürlüğe sokuyor

58 dakika önce

AB, Rusya'dan doğal gazın kesilmesi olasılığına karşı acil eylem planını önümüzdeki hafta yürürlüğe sokuyor. Üye ülkelerin onayından geçen plan, ilk etapta gönüllü olmak üzere yüzde 15'lik enerji tasarrufu öngörüyor.

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Avrupa Birliği'nde (AB) Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını durdurması durumunda devreye sokulması tasarlanan acil eylem hazırlık planı önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek.

AB dönem başkanlığını yürüten Çekya'dan Cuma günü yapılan açıklamada, üye ülkelerin AB Komisyonunun hazırladığı planı resmen onayladığı bildirildi. Böylece yasal düzenlemenin yürürlüğe sokulması önünde engel kalmamış oldu.

Plan, AB ülkelerinin tamamının, Ağustos ayının başından gelecek yılın Mart ayına kadar gaz tüketimini, son beş yılın ortalama tüketimine kıyasla, gönüllü olarak yüzde 15 oranında azaltmasını öngörüyor.

Plana göre, yeterli tasarrufun sağlanamaması ve geniş kapsamlı tedarik darboğazlarının oluşması durumunda, bir sonraki adım olarak, Birlik genelinde zorunlu tasarruf uygulamalarına geçilebilecek.

Zorunlu tasarruf kolay olmayacak

Ancak zorunlu tasarrufa geçilebilmesinin önünde birtakım engeller bulunuyor. Bu bağlamda AB nüfusunun en az yüzde 65'ini oluşturan 15 üye ülkenin zorunlu tasarrufa geçilmesini onaylaması gerekiyor.

Aralarında İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu bazı ülkeler ise şimdiden, zorunlu tasarruf uygulamasına geçilmesi durumunda kendilerine yüzde 15'lik tasarruf sınırlamasından bazı muafiyetler tanınmasını talep etti. 

AB'n öngördüğü acil durum planı ilk olarak bir yıl için geçerli olacak.

Rusya, Ukrayna savaşı sonrasında kendisine yaptırım uygulayan çeşitli AB ülkelerine değişik gerekçelerle gaz sevkiyatını büyük ölçüde azaltmıştı. Başta ısınma ve sanayi olmak üzere, bir çok alanda doğalgaz darboğazı yaşanmasından endişe eden AB ülkeleri alternatifleri devreye sokarak Rusya'ya olan enerji bağımlılığına son vermeyi hedefliyor.

dpa/TY,BK

 

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