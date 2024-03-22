AB'den Bosna Hersek ile üyelik müzakerelerine başlama kararı

Brüksel'de toplanan AB zirvesinde Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlanması kararı alındı. Ukrayna'ya hızlı silah sevkiyatına da yeşil ışık yakıldı.

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları Bosna-Hersek ile AB'ye katılım müzakerelerine başlanmasına onay verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Perşembe günü X hesabından yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek Avrupa ailesindeki yerini aldı" ifadelerini kullandı. Michel, AB'nin Bosna'dan talep ettiği reformlarla ilgili olarak "Şimdi sıkı çalışma devam etmeli" diye yazdı.

Zirvede kabul edilen bildiriye göre, müzakereler Bosna-Hersek'in "ilgili tüm şartları" yerine getirdiğinde başlayacak.

Bosna Hersek AB'ye üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmıştı. Birlik, Bosna Hersek'e 15 Aralık 2022'de aday ülke statüsü tanımıştı.

AB Komisyonu, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı alındığını duyurmuştu.

Saraybosna'da kutlama

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yüzlerce AB bayrağı göndere çekilirken Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elvedin Konakovic N1 televizyon kanalına yaptığı açıklamada "Bugün Bosna-Hersek tarihinin en güzel günlerinden biri" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da X hesabından Bosna Hersek'i kutladı. "Tebrikler Bosna-Hersek" ifadelerini kullanan Scholz, "Avrupa barış projesi büyüyor, daha güçlü bir Avrupa'nın açık bir işareti" ifadelerine yer verdi.

Aralık ayında AB, benzer koşullar altında Ukrayna ve komşusu Moldova ile katılım müzakerelerini kabul etmişti.

Bosna Hersek'in AB'ye katılım müzakerelerine onay verilmesi Brüksel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Balkanları rahat bırakması" yönünde bir sinyali olarak görülüyor.

AB'nin kararı sonrası Saraybosna'da AB bayrakları asıldı. Fotoğraf: Eldar Emric/AP Photo/picture alliance

Ukrayna'ya askeri yardımda uzlaşı

Brüksel'de düzenlenen AB zirvesinde Ukrayna'ya ivedi askeri yardım sağlanması yönünde de görüş birliğine varıldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel Perşembe günü X'ten yaptığı açıklamada, "Mühimmat, füzeler, hava savunma sistemlerinden oluşan askeri desteğimizi hızlandırıyoruz" diye yazdı.

Zirveye video bağlantısıyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy AB'yi hızlı askeri destek sağlamaya çağırdı.

Michel, Ukrayana'ya maddi destek sağlanması ile ilgili olarak AB'de dondurulan Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin kullanımının da incelendiğini sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu yolla elde edilecek yaklaşık üç milyar euronun Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedariki için kullanılmasından yana olduğunu açıklamıştı.

Macaristan buna karşı çıkarken Lüksemburg ve Portekiz ise konunun hukuki açıdan incelenmesini istedi.

İki günlük AB zirvesi bugün sona erecek.

Gazze'de acil insani ara çağrısı

AB zirvesinde Gazze'de devam eden savaş da gündem başlıklarından birini oluşturdu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel Perşembe akşamı yaptığı açıklamada AB liderlerinin "Gazze'deki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunan güçlü bir ortak açıklama" üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi.

Zirveye katılan AB üyesi ülke liderleri İsrail'e yönelik tutumlarını sertleştirirken, Gazze Şeridi'nde sivil halkın karşı karşıya bulunduğu ağır durum nedeniyle savaşa "acil insani ara" verilmesi çağrısında bulundular. Çağrı metninde, "AB, sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak acil bir insani ara çağrısında bulunuyor" denildi.

AFP,Reuters,dpa/TY,BÖ

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?