 AB Biontech ve Pfizer′le görüşmeleri tamamladı | AVRUPA | DW | 10.11.2020

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AVRUPA

AB Biontech ve Pfizer'le görüşmeleri tamamladı

AB Komisyonu COVİD-19'a karşı yüzde 90 koruma sağlayan bir aşı geliştirdiğini açıklayan Biontech ve Pfizer’den aşı satın almak için yürüttüğü görüşmeleri tamamladı. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

USA Coronavirus Impfstoff-Test (picture-alliance/AP Photo/H. Pennink)

Avrupa Birliği Komisyonu, Alman Biontech ile Amerikan Pfizer şirketlerinin geliştirdiği koronavirüs aşısınıtedarik etmek için görüşmeler yürütüldüğü ve şirketlerle anlaşma aşamasında olunduğunu bildirdi. AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides görüşmelerin tamamlandığını söyleyerek, "Hedef anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda Hristiyan Demokrat Grup EPP'nin lideri Alman siyasetçi Manfred Weber Pnoenix televizyonuna yaptığı açıklamada daha iyimser konuşarak anlaşmanın önümüzdeki saatlerde imzalanacağını belirtti. Ancak Weber, "Anlaşmalar teknik, nesnel ve yasal açıdan uygun şekilde sonuçlandırılmalıdır" diye de ekledi. Weber Avrupa'nın aşı konusundaki görüşmeleri Amerikan Pfizer şirketiyle tek bir koldan yürüttüğünü bu sayede şirketin karşısında güçlü konumda olunabildiğini belirtti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da aşı ile ilgili Berlin'de açıklama yaptı. Spahn, "Önümüzdeki günlerde anlaşmanın sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi. Biontech ve Pfizer'le ön anlaşma yapıldığını söyleyen Spahn buna göre Avrupa'nın 200 milyon doz aşıyı güvence altına aldığını kaydetti. Bakan, bu aşıların 100 milyonunun Almanya'ya gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Hedef AB üyesi ülkelere eş zamanlı teslimat yapılması

Almanya Sağlık Bakanı Spahn Almanya'nın AB'nin diğer büyük ülkeleri gibi şirketlerle tek başına anlaşma imzalama şansının olduğunu hatırlattı. Ancak Bakan Fransa, İtalya ve Hollanda'nın aşı konusundaki görüşmeleri bütün AB ülkeleri için AB Komisyonu'nun yürütmesini talep ettiğini belirtti. Bu ülkelerin aksi takdirde Birliğin küçük ülkelerinin dezavantajlı konuma düşeceği endişesini taşıdığını söyleyen Spahn, "Bu çok meşakkatli oluyor ama sonuç olarak bir arada olduğumuzda çok daha güçlüyüz" dedi.

AB Komisyonu aylardır AB ülkeleri adına Biontech ve Pfizer’le görüşmeler yürütüyor. Komisyon ön görüşmelerin ardından Eylül'de yaptığı açıklamada üretici şirketlerden 300 milyon doz aşı almayı istediğini belirtti. Ancak diğer üç aşı üreticisi şirketten farklı olarak Biontech ve Pfizer’le anlaşma henüz imzalanmadı. Sözleşmenin imzalanmasıyla 27 AB üyesi ülkeye aşıların eş zamanlı olarak teslim edilmesi planlıyor. Aşılar Birlik üyesi ülkelere nüfuslarına göre dağıtılacak.

Biontech ve Pfizer hızlandırılmış onay süreci talep edecek

Biontech ve Pfizer geliştirdikleri aşı adayının koronavirüse karşı korunmada yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı. Açıklamada gelecek hafta ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) hızlandırılmış onay için başvuruda bulunulacağı belirtildi. Şirketler hızlandırılmış onay süreci talep edecek.

Sağlıklı denekler üzerinde yapılan araştırmalardaki ilk bulgulara göre koronavirüse karşı koruma ikinci dozun uygulanmasından sonra yedinci, tek doz uygulanması halinde ise 28'inci günden itibaren başlıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn pandeminin gidişatı konusunda iyimser konuştu. Büyük bir olasılıkla 2021'in ilk üç ayında ilk aşıların hazır olacağını söyleyen Bakan, "Bu, tünelin sonundaki ışık" dedi. Spahn'ın verdiği bilgiye göre AB Astra Zeneca, Sanofi gibi aşı çalışmaları yürüten şirketlerle anlaşma imzaladı. Aynı şekilde koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Johnson&Johnson şirketiyle de temelde anlaşma sağlandığını belirtti.

dpa, AFP, DW / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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