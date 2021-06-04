AB Belarus uçaklarına hava sahasını kapattı

Belarus'un hava sahasındaki bir yolcu uçağına zorla iniş yaptırarak, uçaktaki muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasının ardından Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus hava yolu şirketlerine getirdiği yaptırımlar gece yarısı yürürlüğe girdi. Buna göre, Belarus hava yolu şirketlerine ait uçakların AB hava sahasında uçuşu ile AB ülkelerindeki havalimanlarına iniş ve kalkışına izin verilmeyecek.

AB'nin yaptırımı nedeniyle, AB ülkelerinden Belarus'a veya Belarus'tan AB'ye seyahat etmek isteyenlerin doğrudan uçuş yapması mümkün olmayacak. Yaptırım kararı öncesinde de, merkezi AB'de olan hava yolu şirketlerinden Belarus'un hava sahasını kullanmamaları istenmişti.

Belarus'ta devlete ait hava yolu şirketi Belavia, 27 Mayıs'ta yaptırım uygulanacağının açıklanmasının ardından, Almanya, Polonya, İtalya, Avusturya, Hollanda, İspanya ve Belçika'ya uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.

AB, Belarus'un hava sahasındaki bir yolcu uçağına zorla iniş yaptırarak, muhalif bir gazeteciyi gözaltına almasına tepki olarak yaptırım kararı almıştı. 23 Mayıs Pazar günü Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gitmekte olan yolcu uçağı, Belarus savaş uçakları eşliğinde rotası değiştirilerek başkent Minsk'e iniş yapmaya zorlanmıştı. Belarus medyasında, bir bomba ihbarı üzerine zorunlu iniş yaptığı belirtilen uçakta patlayıcı bulunamamıştı. Ryanair Havayolları'na ait uçağın Minsk'e inişinin ardından uçakta bulunan muhalif Nexta kanalının eski editörü, gazeteci Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı. Telegram üzerinden yayın yapan Nexta, 2020 Ağustosu'nda düzenlenen tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını protesto eden muhalif kesim için en önemli haber ve bilgi kaynaklarından biri olmuştu.

Protaseviç, gözaltına alınmasının ardından devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'ya yönelik kitlesel gösterileri düzenlediğini itiraf etmiş, ancak Protaseviç'in annesi, oğlunun işkence sonucu bu ifadeyi verdiğini söylemişti.

Yeni yaptırımlar planlanıyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptırım kararının ardından cuma günü yaptığı açıklamada, Belarus'a yönelik yeni yaptırımlarında yolda olduğu mesajını verdi. AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları 24 Mayıs'ta Belarus'a yönelik ekonomik yaptırımlar ile bazı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar konusunda uzlaşma sağlamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ekonomik yaptırımların potasyum ve fosfat sanayine odaklanabileceğini belirten, AB'den bazı politikacılar petrol mamullerini üreten şirketlere yönelik yaptırımları gündeme getirmişti.

27 yıldır iktidarda olan Aleksander Lukaşenko, Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından zaferini ilan etmişti. Seçimlerde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine ise Lukaşenko sert tepki vermişti. Güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalelerde bulunurken, çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, yüzler kişi yaralanmış ve binlerce kişi de gözaltına alınmıştı. Belarus'ta Lukaşenko'nun muhaliflere yönelik tutumu AB'nin de tepkisine neden olmuştu.

dpa/JD,BÖ

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