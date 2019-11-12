 AB bütçe görüşmeleri sonuç vermedi | AVRUPA | DW | 16.11.2019

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AVRUPA

AB bütçe görüşmeleri sonuç vermedi

Avrupa Birliği’nin 2020 yılı bütçesiyle ilgili Brüksel’deki görüşmelerden sonuç alınamadı. Başlıca anlaşmazlık konusu milyar euroluk bütçenin hacminin ne olması gerektiği.

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Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı bütçesiyle ilgili Brüksel'de devam eden görüşmelerden sonuç çıkmadı. Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB hükümet temsilcileri arasındaki müzakerelere Pazartesi günü devam edilecek. Pazartesi sonuç alınamaması halinde Avrupa Komisyonu yeni bir bütçe tasarısı sunacak.

AP ile üye devletler arasındaki başlıca anlaşmazlık konusunu bütçenin hacmi oluşturuyor. AP 159,1 milyar euroluk bir bütçe talep ederken üye devletler 153,1 milyar euroluk bir bütçeye izin vermeyi kabul ediyor.

AB ülkeleri tutumunu öngörülmeyen gelişmelere yanıt verebilmek için 4 milyar euroluk bir rezervin hazırda tutulması gerektiğiyle gerekçelendiriyor. Bu paranın Britanya'nın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması ya da Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için daha fazla para talep etmesi halinde kullanmak üzere hazırda tutulması isteniyor.

Avrupa Parlamentosu ise bu tür bir rezerv için 400 milyon euroluk bir miktarın yeterli olacağı, gerektiğinde bu meblağın artırılabileceği görüşünü savunuyor. AP Bütçe Komisyonu Başkanı Johan Van Overtveldt mevcut duruma göre 2020 yılında 4 milyar eurodan fazla bir miktarın zaten kullanılmadan kalacağını söyledi. Van Overtveldt Avrupa Birliği önündeki çok sayıda zorluk düşünüldüğünde bunlarla nasıl baş edileceğinin temelden düşünülmesi gerektiğini söyledi. Hrıstiyan Sosyal Birlik partili Avrupalı parlamenter Monika Hohlmeier parlamentonun başlıca önceliklerini iklim, gençlik ve dijitalleşme olarak sıraladı. Alman hükümeti adına müzakerelerde bulunan maliye bakanlığı müsteşarı Bettina Hagedorn ise "Umarım Pazartesi günü tüm taraflar açısından kaldırılabilir bir uzlaşmayı şekillendirmek mümkün olur" diye konuştu.

Avrupa Birliği bütçesinin yaklaşık beşte birini üstlenen Almanya bütçeye en fazla katkı koyan AB ülkesi. Aktarılan para tarım, eğitim ve araştırma gibi çeşitli AB programlarında kullanılıyor.

dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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