AB Akdeniz'deki gemi devriyesini sonlandırdı

Avrupa Birliği (AB) Libya kıyılarında mülteci krizinin tırmandığı 2015 yılında hayata geçirdiği deniz misyonu Sophia'da gemi devriyesini gelecek aydan itibaren durdurdu. Bu plana gerekçe olarak da, denizde kurtarılan sığınmacıların AB ülkelerine dağılımı konusunda İtalya ile yaşanan anlaşmazlık gösteriliyor.

AB çevrelerinden alınan bilgilere göre, sığınmacıları kurtarmayı ve insan kaçakçıları ile mücadeleyi hedefleyen misyonun artık denizden yürütülmesi öngörülmüyor. Bunun yerine havadan yapılan gözlemler yoğunlaştırılarak, insan kaçakçıları sadece havadan izlenecek. Ayrıca Libya sahil koruma görevlilerine verilen eğitimlere de devam edilecek.

Sophia misyonunun geleceğine ilişkin Brüksel’de yapılan toplantıda misyonun altı ay daha devam etmesine karar verildi.

Misyonun süresi 31 Mart'ta sona eriyordu. İtalyan hükümeti, bu misyon çerçevesinde denizde kurtarılan mültecilerin otomatik olarak İtalya’ya getirilmesini engelleyen yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyordu. Bu nedenle de, İtalyan hükümeti Sophia misyonunun süresinin uzatılmasını veto etme tehdidinde bulunuyordu.

Bugün öğleden sonraya kadar AB’ye üye ülkelerden itiraz gelmediği takdirde, dün akşam varılan uzlaşma hayata geçirilecek. AB çevrelerinden edinilen bilgilere göre, misyon çerçevesinde deniz görevi sadece "geçici olarak durduruldu.” Eylül ayına kadar sığınmacıların dağılımı konusunda İtalya’yı memnun edecek bir çözümün bulunması hedefleniyor.

2015 yılında başlatılan Sophia misyonu, Libya kıyılarında sığınmacıları Akdeniz’de tehlikeli bir yolculuğa çıkaran insan kaçakçılarla mücadeleyi hedefliyordu. Geçen üç yılda, Akdeniz’de yaklaşık 45 bin sığınmacı kurtarıldı.

AFP,dpa/JD,SSB

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