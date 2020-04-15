AB ülkelerine iltica prosedüründe "pandemi tavsiyeleri"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüs döneminde iltica başvuruları ve değerlendirme süreçlerinin kolaylaştırılması için önlemler içeren bir rehber hazırladı.

Avrupa İltica Destek Birimi (EASO) ve Avrupa Sınır Koruma Ajansı’nın (Frontex) desteğiyle ve yerel otoritelerle işbirliği içinde hazırlanan rehberde üye ülkelere başvuru kabul süreci, mülakatlar ve başvuru tarihleri konusunda esneklik tavsiyesinde bulunuluyor.

Pandeminin, AB’nin iltica ve geri gönderme düzenlemelerinin uygulanmasını doğrudan etkilediğine dikkat çeken AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, bu rehberle prosedürlerin mümkün olduğunca sürdürülmesini hedeflediklerini söyledi. Schinas, “Geçen haftalarda günlük hayatımız radikal biçimde değişmiş olsa da değerlerimiz ve prensiplerimiz değişmemeli’’ diye konuştu.

Sosyal mesafeye uygun başvuru tavsiyeleri

Komisyon'un rehberinde iltica başvurularının gerekli görülmesi halinde posta ya da elektronik posta yoluyla yapılabilmesi, başvuru sürelerinde esnek olunması, mülakatların video konferans gibi yöntemlerle gerçekleştirilmesi, hatta gerekli görülmesi halinde mülakattan feragat edilmesi gibi öneriler yer alıyor.

İltica başvurusunda bulunanların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması gerektiğine de dikkat çeken Komisyon rehberinde, sığınmacılara yönelik olası karantina ve izolasyon koşullarının da orantılı, makul ve ayrımcılıktan uzak olması gerektiği ifade ediliyor.

"Sınır dışı ve yeniden yerleştirme hazırlıkları sürmeli’’

Komisyonun hazırladığı rehberde, pandemi nedeniyle yeniden yerleştirme operasyonlarının askıya alınmasına karşın; operasyonların pandemi sonrası akıcı bir şekilde devam edebilmesi için mümkün olduğunca hazırlıklara devam edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, Komisyon’un üye devletlere 2020’de taahhüt edilen yeniden yerleştirmeleri gerçekleştirebilmeleri için gereken desteği sağlamaya devam edeceği ve tarihler konusunda esneklik getireceği de kaydediliyor.

Rehberde, sınır dışı prosedürlerine ilişkin hazırlıklara da devam edilmesi öneriliyor.

AB Komisyonu’nun açıkladığı rehberde, başvuruların yanı sıra, sınır dışı prosedürlerinin de devam etmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Buna göre, sığınma başvuruları kabul edilmeyenlerin geri gönderilmesine ilişkin hazırlıkların sürdürülmesi tavsiye edilirken, özellikle de kısıtlayıcı önlemlere karşın devam edebilecek prosedürlere odaklanılması ve önlemler ortadan kalktığında sınır dışıların gerçekleştirilebilmesi için hazır olunması gerektiği belirtiliyor.

Sağlık ve güvenlik açısından daha az risk teşkil ettiği için gönüllü geri dönüşlerin ise her zamankinden daha fazla öncelenmesi gerektiği kaydedilirken, geri göndermelerde Frontex’in hava operasyonları için üye devletlere desteğe hazır olduğu belirtiliyor. Sınır dışı prosedürlerinde başvuru sahibinin kimlik tespiti, belgelenmesi ve geri gönderimi için menşe ülkelerle yakın temas ve işbirliği içinde olunmasının önemine de dikkat çekiliyor.

DW, epd / SÖ, BK

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