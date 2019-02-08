AB ülkelerinden Kuzey Akımı 2 uzlaşması

Rus doğalgazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 boru hattı projesiyle ilgili anlaşmazlık giderildi. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Avrupa Parlamentosu arasında varılan anlaşma işletmeci şirketlere ek yükümlülükler getiriyor. Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan yeni yönetmeliğin Rus devlet holdingi Gazprom'un projesini etkileyeceği sanılmıyor.

Avrupa Komisyonu 2017 yılında Kuzey Akımı 2 ile ilgili olarak doğalgaz yönetmeliğinde değişiklik yapılarak üçüncü bir ülkeden AB'ye doğal gaz nakleden boru hatlarına AB içindeki şebekeyle aynı şartların uygulanmasını önermişti. Buna göre tesisin mülkiyeti ve işletmeciliği tek elde toplanmayacak ve rakip şirketlerin boru şebekesini kullanmasına imkân tanınacaktı.

Almanya, Kuzey Akımı 2'yi kârlı olmaktan çıkaracağı gerekçesiyle değişikliğe karşı çıkmıştı. Geçen hafta bu yüzden Fransa ile arasında anlaşmazlık çıkan Almanya sonunda özel bazı kurallar uygulanmasını kabul ettirdiği AB'deki ortaklarıyla uzlaştı.

Şarta bağlı istisnalar

Sızan haberlere göre bundan böyle istisnalara, hükümetler arasındaki anlaşmaların Avrupa Komisyonu tarafından incelenmesi şartıyla sadece Almanya karar verebilecek.

Varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyuran Komisyon revize edilen yönetmeliğin amaca uygun olup AB enerji piyasasındaki istisnalarla ilgili kararlara Komisyonun müdahale hakkının saklı tutulduğunu açıkladı. Ek kuralların milli karasuları dahil olmak üzere bütün AB'de uygulanabileceği ve tek pazar kurallarına uygunluğun Komisyon tarafından denetleneceği de açıklamada yer aldı.

Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete "Böylece, dayanışma ve güvene dayalı olup Komisyon'un da ortak edildiği entegre gaz pazarına götüren yolda önemli bir adım atılmış oldu” dedi. Carete "Avrupa yasalarındaki açıkların kapatıldığını ve gaz satmak isteyenlerin bundan böyle Avrupa kurallarına uymak zorunda olacağını" sözlerine ekledi.

Uzlaşma Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Video izle 01:22 Şimdi canlı 01:22 dk Paylaş Kuzey Akım 2 hızla ilerliyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3D1jI Kuzey Akım 2 hızla ilerliyor

Tartışmalı proje

Kuzey Akımı 2 projesi yıllardır tartışmalara neden oluyor. Almanya projeyi savunurken, çok sayıda AB ülkesi ve ABD Kuzey Akımı 2'ye karşı çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo salı günü eleştirilerini yeniden dile getirmişti. Rusya'nın Avrupa'daki siyasi nüfuzunu artıracağını savunan Washington yönetiminin aslında Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz satabilmek için projeye karşı çıktığı belirtiliyor.

Baltık Denizi'ndeki ilk boru hattına paralel döşenmekte olan bin 200 kilometre uzunluğundaki ikinci boru hattının önemli bir bölümü tamamlandı. Yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan Kuzey Akımı 2'nin bu yılın sonlarında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Projeyi eleştirenler Avrupa'nın Rusya'ya daha fazla bağımlı duruma düşeceğini öne sürüyorlar. Ukrayna ayrıca transit ülke konumunu kaybetmekten ve milyarlarca euroluk transit ücretinden olmaktan endişe ediyor.

DW, dpa/AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe