AB ülkeleri doğal gaz acil durum planı üzerinde uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, Rusya’nın doğal gaz tedariğinde ciddi kısıntıya gitmesine karşı devreye girmesi planlanan Doğal Gaz Acil Durum Planı üzerinde uzlaşmaya vardı. AB Komisyonu'nun önerisi ile gündeme gelen planın uygulamaya konulabilmesi için en az 15 üyenin ya da Birlik nüfusunun en az yüzde 65’ini temsil eden ülkelerin onayını alması gerekiyordu.

AB Dönem Başkanı Çekya’nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Síkela, Birliğin, “Rusya’nın AB’yi enerji tedariğini bir silah olarak kullanarak bölme girişimine karşı dimdik duracağını” ifade etti. İki AB yetkilisi ise,Brüksel'de AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının katılımıyla yapılan özel toplantıda anlaşmaya karşı çıkan tek ülkenin Macaristan olduğunu açıkladı.

Plan, 1 Ağustos-31 Mart tarihleri arasında üye ülkelerin doğal gazda gönüllülük esasına göre yüzde 15 tasarrufa gitmesini öngörüyor. Ayrıca, geniş çaplı bir gaz sıkıntısı yaşanması durumunda Birlik genelinde zorunlu tasarruf hedeflerini devreye sokacak bir alarm mekanizması da planlanıyor.

Diğer AB ülkelerinin doğal gaz sistemlerine bağlı olmayan Malta, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İrlanda ise tasarruf önlemlerinden muaf tutulacak.

Güney Avrupa ülkelerinden Almanya’ya 2008 krizi hatırlatması

Moskova’nın Kuzey Akım 1 boru hattından Almanya’ya gönderdiği doğal gaz miktarını yüzde 20 seviyesine çekeceğini açıklaması, ülkede olası bir enerji krizine ve bu tür bir krizin ekonomiye de ağır bir darbe vurabileceğine ilişkin endişeleri artırmıştı. Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Berlin, olası bir krizden diğer AB ülkelerinin de etkilenebileceğini belirterek dayanışma çağrısı yaparken, özellikle Güney Avrupa ülkelerinin tasarruf planına sıcak bakmadıkları bildirilmişti. Yunanistan ve İspanya’dan yapılan açıklamalarda, Almanya'nın 2008 yılındaki finans krizi sırasında özellikle Güney Avrupa ülkelerine karşı takındığı sert tavır hatırlatılmıştı.

Polonya ve Fransa’dan da Berlin’in tasarruf planlarına ilişkin endişeli açıklamalar gelmişti.

DW,dpa/SÖ,HT