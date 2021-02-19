 AB ülkeleri aşı hedeflerini tutturamadı | AVRUPA | DW | 31.03.2021

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AVRUPA

AB ülkeleri aşı hedeflerini tutturamadı

AB ülkelerinde aşı sevkiyatı ve planlamada yaşanan sorunlar istatistiklere de yansıdı. Avrupa Komisyonu'nun mart sonu için belirlediği aşılama hedefini hiçbir ülke tutturamadı.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, aşılamada öncelikli grup için belirlenen hedeflerin çok gerisinde kaldı. AB Komisyonu, mart sonuna kadar 80 yaş üstü grup ile sağlık personeli ve sosyal alanda çalışanların en az yüzde 80'inin aşılanmış olmasını öngörüyordu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre 31 Mart itibarıyla veri sağlayan 25 ülkede 80 yaş üstü grubun sadece yüzde 59,8'i ilk doz aşısını olabildi. İkinci dozu yaptıranların oranı ise yüzde 33,1 olarak kaydedildi. ECDC verilerine AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç de dahil.

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Almanya, Fransa ve Rusya liderleri, koronavirüs aşısı alanında işbirliği imkanlarını değerlendirdikleri üçlü zirve gerçekleştirdi. Almanya AB düzleminde satın alma görüşmelerinin başlatılmasını istemişti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki mevcut aşı dozlarının üçte ikisi 10 ülkede bulunuyor. Covax girişimi çerçevesinde 60 yoksul ülkeye ise şimdiye kadar 32 milyon doz dağıtılabildi.

BioNTech aşısının en önemli dezavantajları arasında sayılan saklama koşullarında güncellemeye gidildi. Aşının eksi 25 ila eksi 15 derecede iki haftaya kadar depolanmasına AB'den onay çıktı.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, koronavirüse karşı geliştirilen aşı Sputnik V'in İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya'da da üretimine başlanması için mutabakata varıldığını açıkladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans AB‘nin aşı stratejisinin başarısız olduğunu söyleyerek, "Hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" dedi.

ECDC verilerine göre 80 yaş üstü grupta ilk doz aşı uygulananlarda ilk sırayı yüzde 97,9'luk oranla İzlanda aldı. İzlanda'yı Malta ve İrlanda izledi. En düşük oran ise yüzde 5,1 ile Bulgaristan, yüzde 17,4 ile Letonya ve yüzde 32,2 ile Slovakya'da kaydedildi.

Bulgaristan ve Letonya'da AstraZeneca sıkıntısı

Bulgaristan ve Letonya, AstraZeneca aşısının sevkiyatındaki gecikmeler nedeniyle aşı sıkıntısı yaşıyor. Bulgaristan'da ayrıca 80 yaş üstü grup, aşılamada öncelikli ilan edilmemişti. Almanya ile birlikte Lihtenştayn, Hollanda, Romanya ve İspanya ise ECDC'ye yaş gruplarına göre veri aktarmadı.

AB Komisyonu sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada mart ayı hedefinin tutturulabilmesi için gerekli aşı doz miktarının AB ülkelerine sevk edildiğini vurgulamış, Komisyon da yaza kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması hedefini koymuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel de yaz sonuna kadar tüm vatandaşlara aşı imkanı sunulmuş olmasını hedeflediklerini açıklamıştı.

Almanya'da veri yok

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadelede yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre Almanya da aşılamalarda AB Komisyonu hedeflerinin çok altında kaldı. Alman haber ajansı dpa'nın sorusu üzerine açıklama yapan RKI, Almanya'da 80 yaş üstündeki aşılamaya dair ülke geneli için veri bulunmadığını, sadece dokuz eyaletten veri aktarımı yapıldığını belirtti.

Buna göre Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Kuzey Ren bölgesinde 80 yaş üstü grubun sadece yüzde 59'u, Schleswig-Holstein eyaletinde de yüzde 79,5'i ilk doz aşısını oldu. İki dozu da olanların oranı Schleswig-Holstein'da yüzde 26, Aşağı Saksonya'da yüzde 47 olarak kaydedildi.

80 yaş üstü ile birlikte bir numaralı öncelik grubunda yer alan sağlık personeli ve sosyal alanda çalışanlar konusunda veriler daha da kısıtlı. ECDC'ye bu grupla ilgili bildirim yapan ülke sayısı 13'te kaldı. Bu verilere göre ilk dozu yaptıranların oranı ortalama yüzde 60 olarak kaydedildi. RKI da Almanya'da aşılanan sağlık personeli ve sosyal çalışanlarla ilgili ellerinde veri bulunmadığını bildirdi.

 

DW,dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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