Araştırma: Çoklu görev becerisinde kadın-erkek farkı yok

Almanya'da yapılan bir araştırma çoklu görevlerde kadınların erkeklerden daha iyi olduğu kanısının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, çoklu görevlerde kadınlar ve erkekler arasında fark yok.