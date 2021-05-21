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Aachen, Almanya'da şehir. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Belçika ve Hollanda sınırlarında yer alır. Nüfusu 240 bin dolayındadır.
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Aachen Barış Ödülü'ne bu sene Barış İçin Akademisyenler inisiyatifi layık görüldü. Barış İçin Akademisyenler, ödülü Offene Heide girişimi ile paylaşıyor. Ödülü akademisyenler adına almak için Almanya'ya gelen Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.