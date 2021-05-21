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Aachen

Aachen, Almanya'da şehir. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, Belçika ve Hollanda sınırlarında yer alır. Nüfusu 240 bin dolayındadır.

DW Türkçe'nin Aachen ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

ARCHIV - Der Fußballprofi und ehemalige FC St.-Pauli-Spieler Deniz Naki telefoniert während er am 08.11.2016 das Gericht im südosttürkischen Diyarbakir, Türkei verlässt. Naki ist wegen «Terrorpropaganda» zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr, sechs Monaten und 22 Tagen verurteilt worden. Die Bewährungszeit betrage fünf Jahre, sagte Nakis Anwalt Soran Haldi Mizrak der Deutschen Presse-Agentur. zu dpa Fußballprofi Deniz Naki in Türkei zu Bewährungsstrafe verurteilt am 06.04.2017) Foto: Str/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Almanya'da Deniz Naki davası 4 Haziran'da başlıyor 21.05.2021

Eski futbolcu Deniz Naki hakkında Almanya'de organize suç çetesi kurmak suçuyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın 4 Haziran’da Aachen'de görülmeye başlayacağı açıklandı.
ILLUSTRATION - Eine Geschäftsfrau telefoniert, während sie am Computer arbeitet, aufgenommen am 01.09.2009 in Frankfurt (Oder). Auf den 68 Vorstandspositionen der zehn umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland saß 2008 nur eine einzige Frau. In Schule, Ausbildung und Studium sind Frauen längst an der Spitze - nur im Job bleiben sie hängen an der «gläsernen Decke» zwischen mittlerem Management und Top-Job. Foto: Patrick Pleul (zu dpa-Serie Frauen in der Wirtschaft vom 02.09.2009) +++(c) dpa - Report+++

Araştırma: Çoklu görev becerisinde kadın-erkek farkı yok 14.08.2019

Almanya'da yapılan bir araştırma çoklu görevlerde kadınların erkeklerden daha iyi olduğu kanısının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, çoklu görevlerde kadınlar ve erkekler arasında fark yok.
21.06.2019, Nordrhein-Westfalen, Aachen: Zahlreiche junge Teilnehmer nehmen an der Klimademonstration Fridays for Future teil. Foto: Marcel Kusch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Almanya'da öğrenciler çevre için eylemde 21.06.2019

Almanya'nın Aachen kentinde en geniş katılımlı Gelecek için Cumalar gösterisi düzenlendi. Onbinlerce genç iklim değişikliğine acil müdahalede bulunulmasını talep etti.

Parliament members listen to French Prime Minister Edouard Phillippe during an emergency debate in France's National Assembly over the fuel protests in Paris, Wednesday Dec.5, 2018. The concessions made by French president Emmanuel Macron's government in a bid to stop the huge and violent anti-government demonstrations seemed on Wednesday to have failed to convince protesters, with trade unions and disgruntled farmers now threatening to join the fray. (AP Photo/Michel Euler) |

Almanya-Fransa ortak meclisine Paris'ten onay 11.03.2019

Almanya ile Fransa arasında ortak bir meclis kurulmasını öngören anlaşma Fransa Ulusal Meclisi'nde onaylandı. Anlaşma Almanya Federal Meclisi'nde de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron, French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian and German Foreign Minister Heiko Maas attend the signing of a new agreement on bilateral cooperation and integration, known as Treaty of Aachen, in Aachen, Germany, January 22, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay

Yeni Fransız-Alman dostluk antlaşması imzalandı 22.01.2019

Almanya ile Fransa arasında yeni bir dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel'in katıldıkları imza töreni Aachen'da yapıldı.
People protest for the preservation of the ancient forest Hambacher Forst where German utility and power supplier RWE says it would lose as much as 5 billion euros ($5.9 billion) if it cannot continue their open-cast brown coal mining near the western German town of Kerpen-Buir west of Cologne, Germany, October 6, 2018. Banner reads Save the climate. REUTERS/Wolfgang Rattay

Hambach Ormanı için on binler bir araya geldi 06.10.2018

Avrupa'nın en büyük linyit kömürü ocaklarından birini genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı'nda protesto yasağının kalkmasıyla birlikte on binlerce kişi tahribata karşı toplandı.
19.09.2018, Nordrhein-Westfalen, Kerpen: Notärzte und Sanitäter versorgen einen Mann, der von einem Baumhaus im Hambacher Forst gefallen ist. Der Mann ist während der Räumungsarbeiten von einem Baumhaus gefallen. Foto: Christophe Gateau/dpa | Verwendung weltweit

Hambach ormanındaki operasyon esnasında bir kişi öldü 19.09.2018

Hambach ormanında linyit ocağının genişletilmesi için ağaçların kesilmesini engellemek isteyenlere yönelik operasyon esnasında bir gazeteci hayatını kaybetti. Kuzey Ren-Vestfalya yönetimi operasyonu durdurma kararı aldı.
10.05.2018+++ France's President Emmanuel Macron gives a speech after receiving the Charlemagne prize during the award ceremony on May 10, 2018 in Aachen, western Germany. - French President Emmanuel Macron received the prestigious Charlemagne Prize for his contagious enthusiasm for strengthening EU cohesion and integration. (Photo by PATRIK STOLLARZ / AFP) (Photo credit should read PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images)

Macron Şarlman Ödülü'nü törenle aldı 10.05.2018

Şarlman Ödülü'nü alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron törende yaptığı konuşmada Avrupa'da reformlara hız verilmesi çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Merkel de, Avrupa'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi.

Macron: İran konusunda bir araya gelinmeli 10.05.2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron DW ve ARD'nin Aachen kentinde gerçekleşen ortak yayınına katıldı. Soruları yanıtlayan Macron, Trump‘ın İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesini "hata" olarak yorumladı.

ARCHIV - Fußballer Deniz Naki (M) spricht am 08.11.2016 in Diyarbakir (Türkei) zur Presse. Trotz eines Freispruchs im November muss sich der Naki erneut wegen «Terrorpropaganda» vor Gericht verantworten. (zu dpa «Fußballer Deniz Naki muss erneut wegen Terrorpropaganda vor Gericht» vom 20.02.2017) Foto: Str/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Savcılık Naki saldırısında görgü tanıkları arıyor 12.01.2018

Almanya'da savcılık, Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin pazar günü otobanda uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Aachen Savcılığı, olayı ya da ateş açılan aracı gören görgü tanıklarını arıyor.

26.09.2017 *** French President Emmanuel Macron delivers a speech to set out plans for reforming the European Union at the Sorbonne in Paris, France, September 26, 2017. REUTERS/Ludovic Marin/Pool

2018 Şarlman Ödülü Emmanuel Macron'un 08.12.2017

Avrupa’nın bütünlüğü için çaba gösterenlere verilen Uluslararası Şarlman Ödülü Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a verilecek. Ödül komitesi Macron’un "yeni bir Avrupa vizyonu" oluşturmasını ödüle gerekçe olarak gösterdi.
Ein Mitglied des Rettungsteams des Technischen Hilfswerks (THW) zeigt Jodtabletten am Dienstag (15.03.2011) in Tome. Das Team des THW war am Sonntag in Japan angekommen um Überlebende des Tsunami vom Freitag (11.03.2011) zu retten. Foto: Hannibal dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Aachen’da halka nükleer felaket riskine karşı iyot dağıtılıyor 01.09.2017

Almanya’nın Aachen kentine 70 kilometreden az mesafede bulunan Belçika’nın Tihange 2 nükleer santralinde kaza yaşanması ihtimaline karşı Aachen halkına tedbir amacıyla iyot hapları dağıtılıyor.
***Achtung: Nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Sie ist Aacher Friedenspreisträgerin für 2016. Er heisst Esra Mungan. (türkische Akademikarin) Copyright: Privat

Aachen Barış Ödülü'nde 3 soru 3 cevap 01.09.2016

Aachen Barış Ödülü'ne bu sene Barış İçin Akademisyenler inisiyatifi layık görüldü. Barış İçin Akademisyenler, ödülü Offene Heide girişimi ile paylaşıyor. Ödülü akademisyenler adına almak için Almanya'ya gelen Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
***Achtung: Nur zur abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Sie ist Aacher Friedenspreisträgerin für 2016. Er heisst Esra Mungan. (türkische Akademikarin) Copyright: Privat

Mungan: Barış isteyenler susturulmak isteniyor 01.09.2016

Barış bildirisine imza attığı için "terör örgütü propagandası" iddiasıyla yargılanan akademisyenlerden Esra Mungan, akademisyenler adına bu yıl Aachen Barış Ödülü’nü aldı. Mungan, sorularımızı yanıtladı.
Supporters of four jailed Turkish academics gather in front of the Istanbul courthouse during their trial on April 22, 2016 in istanbul. F / AFP / OZAN KOSE Four Turkish academics go on trial Friday for 'terrorist propaganda' in the latest of a series of court cases that have highlighted growing restrictions on free speech under President Recep Tayyip Erdogan. / AFP / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/O. Kose

'Barış İçin Akademisyenler'e Almanya'dan ödül 09.05.2016

Aachen Barış Ödülü'ne bu sene Barış İçin Akademisyenler inisiyatifi layık görüldü. Barış İçin Akademisyenler, ödülü Offene Heide girişimi ile paylaşacak.
17.11.2015 **** Police stand guard outside as officers investigate a residential building where arrested suspects linked to Paris attacks are thought to live, in Alsdorf near Aachen, Germany November 17, 2015. German police in the western city of Aachen arrested five people, at least three of them foreign citizens, on Tuesday in an operation linked to the attacks last Friday in Paris which killed at least 129 people. A special police response unit overpowered two women and one man outside a job centre in Alsdorf, a small town near Aachen in the state of North Rhine-Westphalia which is close to Germany's border with Belgium and the Netherlands. REUTERS/Ina Fassbender Copyright: Reuters/I: Fassbender

Aachen'da gözaltına alınanlar serbest 17.11.2015

Almanya'nın Aachen kentinde Paris saldırıları ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınan yedi kişi serbest bırakıldı.
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