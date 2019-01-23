AABK Onursal Başkanı serbest bırakıldı

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AAKB) Onursal Başkanı Turgut Öker bugün İstanbul’da gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, Öker’in Türkiye’den Avusturya’nın başkenti Viyana’ya uçmak üzere bulunduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Türkiye saatiyle 12.45’te gözaltına alındığı belirtilmişti.

İstanbul Kartal Adliyesi’ne götürülen Turgut Öker, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öker, Yol TV'ye yaptığı açıklamada kendisine "terör örgütü üyeliği ve propagandası yapmak" gibi suçlamalar yöneltildiğini söyledi.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) açıklamasında, Turgut Öker’in Avusturya’da yaşayan Alevilerin resmen dini cemaat olarak tanınmasına ilişkin davanın duruşmasına katılmak üzere Viyana’ya gitmek istediği ifade edildi.

Turgut Öker, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 25’inci Dönem İstanbul Milletvekili olarak da görev yapmıştı.



DW/JD,GA

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