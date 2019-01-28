 Aşağı Saksonya’daki cezaevlerinde Ankara’dan gönderilen imamlar çalışamayacak | ALMANYA | DW | 29.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Aşağı Saksonya’daki cezaevlerinde Ankara’dan gönderilen imamlar çalışamayacak

Aşağı Saksonya eyaletindeki cezaevlerinde Ankara’dan gönderilen ve DİTİB’e bağlı imamlar artık hizmet veremeyecek. Eyalet Adalet Bakanlığı, ilgili sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Aşağı Saksonya eyaletinin Göttingen kentindeki DİTİB camii

Aşağı Saksonya eyaletinin Göttingen kentindeki DİTİB camii

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda memur olarak maaş alan ve Türkiye’den gönderilen imamların cezaevlerinde çalışmasına artık izin verilmeyeceği açıklandı. Eyalet Adalet Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile tutuklu ve mahkumlara dini hizmet verilmesi konusunda yapılan anlaşmanın feshedildiği belirtildi.

Eyalet Adalet Başkanı Barbara Havliza, DİTİB’in “yabancı devletlerin etkisinden kurtularak, bağımsız, Almanya’da yerleşmiş bir dini cemaat” olmayı başaramadığını ifade etti. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan Havliza, cezaevi gibi hassas bir alanda “sarsılmamış güven” ortamı bulunması şart olduğunu belirterek, imamların “üçüncü ülkelerin etkisinden bağımsız” olması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'den gönderilmeyen imamlar göreve devam edecek

Açıklamada, DİTİB camilerinde görevli olmalarına rağmen, Türkiye’den gönderilmeyen ve maaşları Türkiye tarafından ödenmeyen; cezaevlerinde yarı zamanlı veya gönüllü olarak hizmet veren imamların, sözleşmenin feshedilmesinden etkilenmediği belirtildi.

Aşağı Saksonya eyaletindeki cami ve Müslüman derneklerini çatısı altında toplayan Şura Derneği ile yapılan sözleşmenin de geçerliliğini koruduğu kaydedildi.

Açıklamada, eyaletteki cezaevlerinde görevli imamlara uygulanan güvenlik incelemesine ek olarak eyalet Anayasayı Koruma Teşkilatı’ndan da bilgi isteneceği belirtildi.

Cezaevlerinde 19 imam görev yapıyordu

Eyalet Adalet Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bu anlaşma çerçevesinde eyaletteki 14 cezaevinden dokuzunda Müslümanlara yönelik dini hizmetler veriliyor. Cezaevlerinde görevli 19 imamın üçünün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Almanya’ya gönderilen imam olduğu belirtildi. 12 imamın ise gönüllü olarak hizmet verdiği kaydedildi.

DİTİB Aşağı Saksonya Teşkilat Yönetimi geçen yıl Kasım ayında Köln’deki DİTİB merkez ve Din Hizmetleri Ataşeliği’nin müdahalelerde bulundukları gerekçesiyle istifa etmişti.

Eyalet hükümeti tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Türkiye’nin olası etkilerine rağmen, DİTİB ile işbirliğinin sürdürüleceği belirtilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı bazı kaygılar bulunduğunu açıklamıştı.

DW,KNA,epd/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Aşağı Saksonya Müslümanları: Siyaset dışı kalmak istiyoruz

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yeni bir Müslüman birliği kuruldu. Siyasi tartışmalardan uzak durmak isteyen birlik, Almanya’daki sorunların bitmesinde dil ve kültürü tanımanın önemine dikkat çekiyor. (28.01.2019)  

DİTİB'den yeni başlangıç: Almanya'ya aitiz

Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştirilerle gündemden düşmeyen DİTİB, artık temel görevlerine dönmeyi hedeflediğini belirterek önceliğini din dersleri olarak açıkladı. (16.01.2019)  

Alman siyasilerden DİTİB’e Ankara’dan bağımsız olma çağrısı

Bazı Alman siyasetçiler, geçen hafta "yeni bir başlangıç" duyurusu yapan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) Ankara'nın siyasi etkisinden tamamen kurtulma çağrısı yaptı. (19.01.2019)  

Müslüman Kardeşler üyelerinin DİTİB konferansına katılmasına eleştiri

DİTİB tarafından geçen hafta Almanya’nın Köln kentinde düzenlenen konferansa Müslüman Kardeşler örgütünden iki temsilcinin katıldığı iddiasına eleştiri geldi. Köln Belediye Başkanı duruma sinirlendiğini belirtti. (08.01.2019)  

Benzer içerik

Tag der offenen Moschee in Hannover

Aşağı Saksonya Müslümanları: Siyaset dışı kalmak istiyoruz 28.01.2019

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde yeni bir Müslüman birliği kuruldu. Siyasi tartışmalardan uzak durmak isteyen birlik, Almanya’daki sorunların bitmesinde dil ve kültürü tanımanın önemine dikkat çekiyor.

Deutschland Politiker Volker Beck - PK nach Einstellung des Verfahrens

Milli Görüş Alman siyasetçiye açtığı davayı geri çekti 28.01.2019

Almanya’daki İslam Toplumu Milli Görüş derneği, Yeşiller partisinden eski milletvekili Beck’e “derneğin Türkiye’den yönlendirildiği” yönündeki iddiaları nedeniyle açtığı ihtiyati tedbir davasını geri çekti.

Ditib stellt neuen Vorstand vor

DİTİB'den yeni başlangıç: Almanya'ya aitiz 16.01.2019

Almanya'da son yıllarda casusluk ve Ankara'ya bağımlılık gibi suçlama ve eleştirilerle gündemden düşmeyen DİTİB, artık temel görevlerine dönmeyi hedeflediğini belirterek önceliğini din dersleri olarak açıkladı.

Reklam

SON GÜNCELLENENLER

Hessen, eski terör hücresi üyesini Türkiye’ye sınır dışı etmek istiyor

Hessen eyaleti, Sauerland Grubu terör hücresinin Türk üyesini sınır dışı ederek Türkiye’ye göndermek istiyor. Ancak Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun gereken belgeleri henüz göndermediği belirtildi.   

Aşağı Saksonya’daki cezaevlerinde Ankara’dan gönderilen imamlar çalışamayacak

Aşağı Saksonya eyaletindeki cezaevlerinde Ankara’dan gönderilen ve DİTİB’e bağlı imamlar artık hizmet veremeyecek. Eyalet Adalet Bakanlığı, ilgili sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.   

Berlinale’de Türkiye’den iki film gösterilecek

Berlin Film Festivali’nde bu yıl yönetmen Fatih Akın’ın “Der goldene Handschuh” ve Emin Alper imzalı “Kız Kardeşler” Altın Ayı için yarışacak. Burak Çevik’in “Aidiyet” adlı filmi ise Forum’da gösterilecek.   

Binali Yıldırım: 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığını bırakacağım

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binalı Yıldırım, “aday müracaatı yapıldığı andan itibaren” Meclis Başkanlığını bırakacağını açıkladı.  

Türkiye’ye silah satışında Suriye engeli

Türkiye’ye silah satışında uyguladığı kısıtlamaları sürdüren Almanya, taleplerin değerlendirilmesinde silahların Kürt gruplarla ihtilaflarda ya da bölgesel çatışmalarda kullanılma riskini de dikkate aldığını açıkladı.  

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Geschlechterselektion in der EU (Gent Shkullaku/AFP/Getty Images)

Almanya'da kürtaj uzlaşması

Almanya'da yetkili bakanlar, kürtaj reklamı yapılmasını yasaklayan yasanın esnetilmesi üzerinde uzlaştı. Yeni uygulamaya göre yasak yürürlükte kalmakla birlikte kadınlar kürtaj konusunda daha fazla bilgilendirilecek. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Totale Mondfinsternis 2019 weltweit (Reuters/Y. Herman)

'Kanlı Ay' tutulmasından masalsı dokunuş

'Kanlı Ay' tutulması yine benzersiz kareler yakalama fırsatı sundu. Heykel ve binalara bir de kanlı ay fonuyla bakın.  