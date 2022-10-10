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SPD'li Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil
SPD'li Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan WeilFotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

Aşağı Saksonya'da SPD ve Yeşiller'in zaferi

2 saat önce

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan seçimlerde Sosyal Demokratlar sandıktan birinci çıktı. SPD, Yeşiller ile eyalet meclisinde çoğunluğu elde etti.

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) sandıktan birinci çıktı. Beş yıl önceki eyalet meclisi seçimlerine göre 3,5 puan düşüş kaydeden SPD oyların yüzde 33,4'ünü kazandı.

Eyalet seçimlerinde Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 28,1 ile ikinci oldu. CDU'nun da oy oranında bir önceki seçime göre 5,5 puan düşüş kaydettiği görüldü. CDU'nun eyalet başbakanı adayı Bernd Althusmann, seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından partisinin eyalet başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi
Aşağı Saksonya Eyalet MeclisiFotoğraf: Holger Hollemann/dpa/picture alliance

Yeşiller oylarını 5,8 puan artırdı

Geçen yıl yapılan genel seçimlerde büyük başarı gösteren ve koalisyon hükümetinde yer alan Yeşiller, Aşağı Saksonya'da da oylarını 5,8 puan artırdı ve oyların yüzde 14,5'ini almayı başardı.

Federal Hükümet'teki partilerden Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 4,7 oy alabildi ve yüzde 5'lik seçim barajını geçemediği için eyalet parlamentosuna giremedi. Yüzde 2,7 oy alan Sol Parti, eyalet parlamentosunda temsil edilmeyen bir diğer parti oldu. Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) ise bir önceki seçime göre 4,7 puanlık artış kaydetti ve oyların yüzde 10,9'unu aldı.

Oy yüzdelerine göre eyalet meclisinde SPD 57, CDU 47, Yeşiller 24 ve AfD 18 sandalye kazanıyor. Aşağı Saksonya'da Eyalet Başbakanı Stephan Weil'ın görevini sürdürmesi bekleniyor. 2017'den bu yana SPD-CDU koalisyonuyla yönetilen Aşağı Saksonya'da Başbakan Weil'ın bu kez Yeşiller ile koalisyon hükümetini kurması bekleniyor.

AFP, dpa / EC, CÖ

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