 Aşırı sağcılardan tehdit alan avukattan para ödülü | ALMANYA | DW | 21.11.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Aşırı sağcılardan tehdit alan avukattan para ödülü

Almanya'da aşırı sağcı NSU 2.0 imzalı tehditler alan avukat, suçluların yakalanmasını sağlayabilecek ipucunu iletecek kişilere para ödülü vereceğini duyurunca destek mesajları yağdı.

Avukat Seda Başay-Yıldız

Avukat Seda Başay-Yıldız

Aşırı sağcı gruplardan tehdit mesajları alan Frankfurtlu avukat Seda Başay-Yıldız, Cuma günü kendisi ve ailesine yönelik NSU 2.0 imzasıyla gelen tehditleri gönderen kişi veya grupların yakalanmasını sağlayacak ipuçları verecek olanlara 5 bin euro ödül vereceğini duyurdu.

Önerdiğimiz linkler

NSU davası müdahil avukatlarından Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız'a dördüncü bir tehdit mektubunun gönderildiği ortaya çıktı.

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden sonra Almanya’da da emniyet birimlerinde şiddet ve ırkçılık tartışması gündemde. Polise karşı yılda 2000-2500 soruşturma açılıyor, çoğu takipsizlikle sonuçlanıyor.

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisinin bir araştırmasına göre, Almanya polis teşkilatlarında 2014’ten bu yana memurlarla ilgili aşırı sağcılık şüphesiyle tutulan dosya sayısı 400'ü geçiyor.

Almanya’da aşırı sağcı tehdit mesajları alan kişilerle ilgili bilgilerin, öncesinde polis bilgisayarından sorgulandığının ortaya çıkması istifa getirdi. Hessen eyaleti Emniyet Müdürü Udo Münch görevinden ayrıldı.

Avukat Başay-Yıldız Cumartesi günü ise dünkü duyuru üzerine çok sayıda dayanışma ve destek mesajı aldığını açıkladı. Gelen yoğun destek ve dayanışma mesajlarının içinde, suçluların yakalanması için avukatın duyurduğu para ödülünü yükseltmek amaçlı bağış yapmak isteyenlerin de bulunduğu belirtiliyor. Bunun üzerinde de avukat Başay-Yıldız bugün ödülü 10 bin euroya yükseltmeyi düşündüğünü açıkladı.

Başay-Yıldız, Almanya'da sekizi Türkiye kökenli, biri Yunan, bir de Alman polis memuru olmak üzere 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) isimli aşırı sağcı terör örgütünün kurbanlarından Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını da yaptı. Emniyet birimleri, avukata son yıllarda gelen NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarını incelemiş, Başay-Yıldız'a gelen tehditlerde yer alan kimi kişisel bilgilerin Frankfurt emniyetinden de tarandığını tespit ettiklerini açıklamıştı. Sürdürülen soruşturmalar kapsamında Frankfurt emniyeti içerisinde aşırı sağcı bir grubun mevcut olduğu saptanmış ve soruşturma başlatılmıştı.

Bu olay sonrası çok sayıda politikacı, sanatçı ve akademisyen de benzer tehdit mesajları aldığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Son aylarda ise emniyet birimleri ile Alman ordusunun içindeki aşırı sağcı kişilerin tespiti için çabalar yoğunlaştırılmış, bazı eyaletlerin emniyet teşkilatlarında polislerin chat gruplarında aşırı sağcı slogan, görsel ve propaganda ile ırkçı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkarılmıştı. Bunlardan bazılarının görevden atıldığı duyuruldu. Geri kalanlarına yönelik soruşturmaların sürdürüldüğü bildirildi.

dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deutschland Seda Basay-Yildiz, Rechtsanwältin in Frankurt am Main

Başay-Yıldız: Üç buçuk yaşındaki kızım da tehdit altında 04.09.2020

"NSU 2.0"nin 2018’den bu yana ırkçı tehdit mektupları gönderdiği avukat Seda Başay-Yıldız’ın yeni adresini bildiği ortaya çıktı. DW Türkçe’ye konuşan Başay-Yıldız, üç buçuk yaşındaki kızının da tehdit aldığını söyledi.

Peter Beuth

Almanya'da iki yılda 99 ırkçı mektup gönderildi 21.08.2020

Almanya'da 2018 yılından bu yana ırkçı içerikli 99 tehdit mektubunun yollandığı belirlendi. Mektupların çoğu ırkçı NSU 2.0 imzasıyla yollandı.

Symbolbild Hacker schreibt auf Tastatur

NSU 2.0'dan 69 ırkçı tehdit mektubu 21.07.2020

Almanya'da 8 ayrı eyalette NSU 2.0 imzalı 69 ırkçı tehdit mektubu gönderildiği tespit edildi. Tehdit mektubu gönderilenler arasında siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçılar var.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sembol Fotoğraf

Covid-19 hastalarını "Acı çekmesin" diye öldüren doktor tutuklandı

Almanya'nın Essen kentinde görev yapan bir başhekim, yoğun bakımda tedavi gören iki ağır Covid-19 hastasını kasten öldürme suçundan tutuklandı. Doktor savunmasında, hastaların acı çekmesini önlemek istediğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  