Aşırı sıcaklar İspanya'da yüzlerce can aldı

İspanya'da aşırı sıcaklara neden olan ve dokuz gün süren hava dalgasının 500'den fazla kişinin ölümüne neden olduğu bildirildi. Uzmanlar sıcaklıkların hâlâ önemli oranda düşmediğini belirtiyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya'yı geçen hafta etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının ülkede 500'den fazla kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Sanchez bu bilgiyi kamuya bağlı bir sağlık enstitüsünün verilerine dayanarak paylaştığını bildirdi.

Pedro Sanchez Fotoğraf: Gustavo Vallente/EUROPA PRESS/picture alliance

İspanya Merkezi Meteoroloji Enstitüsü'nün (AEMET) aktardığı bilgilere göre, ülke 9-18 Temmuz tarihleri arasında, 45 dereceyi aşan sıcaklıklarla ülke tarihinin ölçülen en sıcak dönemini yaşadı. AEMET Sözcüsü Beatriz Hervella söz konusu dokuz günlük dönemde, 4,2 derece ile ülkede hava durumunun kayıt altına alındığı 1975 yılından bu yana "en güçlü sıcaklık anomalisinin" yaşandığını dile getirdi. "Sıcaklık anomalisi" kavramı ile, mevsimsel ortalama değerlerden farklılıklar ifade ediliyor.

Tarihe geçen dönem

Yaşanan dokuz günlük dönemde, 2015 (26 gün) ve 2003'ten (16 gün) sonra en uzun süreli aşırı sıcak hava dalgasının görüldüğünü kaydeden Hervella, bu sıcak hava dalgasının Pazartesi günü sona erdiğinin açıklanmasına rağmen, sıcaklığın çok az miktarda düştüğünü ve bunun da sıcak hava dalgasının devam ettiği anlamına gelebileceğini ve daha önce yaşananlardan daha uzun süreli bir dalgaya dönüşebileceğini ifade etti.

İspanya'nın tamamını etkisi altına alan sıcak hava dalgası, ülkenin farklı noktalarında çok sayıda orman yangınlarına da sebep olmuş ve Zamora eyaletindeki yangında bir itfaiye eri ile bir çoban alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetmişti.

AFP / ET,EC