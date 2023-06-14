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Doğa ve ÇevreAvrupa

Aşırı hava olayları 195 bin insanın ölümüne neden oldu

2 saat önce

Avrupa Çevre Ajansı'nın raporuna göre, 1980-2021 yılları arasında sel, fırtına, orman yangını, sıcak ve soğuk hava dalgası gibi aşırı hava olayları nedeniyle Avrupa'da yaklaşık 195 bin insan hayatını kaybetti.

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İspanya'nın Sierra de la Cuebra bölgesinde Haziran 2022'de meydana gelen bir orman yangını.
İspanya'nın Sierra de la Cuebra bölgesinde Haziran 2022'de meydana gelen bir orman yangını.Fotoğraf: Emilio Fraile/Europa Press/abaca/picture alliance

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan rapora göre, geçen kırk yıl içinde aşırı hava koşulları nedeniyle 196 bin insan yaşamını kaybetti. Olağanüstü hava koşullarının neden olduğu maddi zararın değeri ise 560 milyar euroyu geçiyor.

AÇA’nın raporunda, "1980-2021 yılları arasında yaşanan seller, fırtınalar, sıcak ve soğuk hava dalgaları, orman yangınları ve heyelanlar nedeniyle yaklaşık 195 bin insanın yaşamını yitirdiği” belirtildi.

Açıklamada 560 milyar euroluk zararın sadece 170 milyarının sigortalandığı kaydedildi. Ayrıca veriler sıcak hava dalgalarının ölümlerin yüzde 81'ine ve mali kayıpların ise yüzde 15'ine neden olduğunu gösteriyor.

AÇA yetkililerinden Aleksandra Kazmierczak AFP’ye yaptığı açıklamada, “Daha fazla kayıp yaşanmasını önlemek için acilen aşırı hava olaylarıyla ön alıcı bir şekilde mücadele etmeye hazırlanmamız gerekiyor” diyerek, özellikle yaşlıların sıcak havalara karşı hassas olması sebebiyle, Avrupa’nın yaşlanmakta olan nüfusunu korumak için önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.

Raporda ayrıca "Ulusal uyum politikaları ve sağlık stratejilerinin çoğu, sıcağın kalp-damar ve solunum sistemleri üzerindeki etkilerini kabul etmektedir. Ancak yarısından daha azı dehidrasyon veya sıcak çarpması gibi sıcağın doğrudan etkilerini kapsıyor" tespitleri yapıldı.

2022 yazında tekrarlanan sıcak hava dalgalarının ardından Avrupa'da normalden daha fazla ölüm meydana gelmiş olsa da AÇA’nın çarşamba günü yayınladığı rapora bu veriler dahil edilmedi.

AÇA'nın değerlendirmesine göre gezegenin 1,5 santigrat derece ısınması halinde şu anda yılda dokuz milyar euro olan ekonomik kayıp yüzyılın sonunda yılda 25 milyar euroya yükselebilir.

Raporda aşırı hava koşullarını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmaması halinde mahsul verimi ve tarım gelirlerinin de düşeceği belirtildi.

AFP / GK, EC

 

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