 Aşılar Delta varyantına karşı etkisiz mi kalıyor? | Almanya | DW | 07.07.2021

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Almanya

Aşılar Delta varyantına karşı etkisiz mi kalıyor?

İsrail’de bir süre önce günde 5’e düşen vaka sayısının 300’lere çıkması endişe yaratıyor. Aşıların Delta varyantına karşı etkisi araştırılırken Prof. Lauterbach eldeki rakamların kaygı verici olduğunu belirtti.

İsrail'de halkın büyük bir bölümü koronavirüse karşı aşılanmış olsa da, vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

İsrail'de halkın büyük bir bölümü koronavirüse karşı aşılanmış olsa da, vaka sayıları yeniden yükselişe geçti

Almanya'da iktidardaki koalisyon partilerinden SPD'li (Sosyal Demokrat Parti) milletvekili Prof. Karl Lauterbach, koronavirüse karşı uygulanan aşıların, virüsün Delta varyantına karşı etkilerinin düşük olma olasılığına dair haberlerden endişe duyduğunu dile getirdi. Aynı zamanda partisinin sağlık politikaları uzmanı olan ve koronavirüs salgını döneminde görüşlerine sıklıkla başvurulan Lauterbach, Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği röportajda, "Dile getirilen rakamlar doğrulanırsa, bu endişelenmek için bir sebep olur" ifadesini kullandı.

Dünya üzerinde koronavirüse karşı en hızlı aşı kampanyalarından birini uygulayan ülkelerden biri olan İsrail'de, virüsün Delta varyantının yayılması tedirginlik yaratıyor. İsrail'de yapılan araştımalar, BioNTech/Pfizer aşısının Delta varyantına karşı koruyuculuğunun yüzde 64'e gerilediğini ortaya koymuştu.

Uzmanlar Komitesi'nden uyarı

İsrail'de koronavirüs salgını ile ilgili oluşturulan uzmanlar komitesinin başkanı Ran Balicer, pazartesi günü yaptığı açıklamada, artan vaka sayılarının, aşıların düşük koruyuculuğuna dair bir "ilk sinyal" olabileceği uyarısında bulunmuş; öte yandan bununla ilgili "kesin açıklamalarda bulunmak için henüz erken olduğunu" ifade etmişti.

Prof. Karl Lauterbach

Prof. Karl Lauterbach

Uyguladığı hızlı aşı kampanyası ile dikkat çeken İsrail'de, halka çok büyük oranda BioNTech/Pfizer aşısı yapıldı. Bunun sonucunda vaka sayıları son dönemlerde ülke çapında günde 5'e düşen İsrail'de şu sıralar her gün Delta varyantı kaynaklı ortalama 300 yeni vaka açıklanıyor.

Prof. Lauterbach, İsrail'de yapılan araştırma ile ilgili olarak ayrıca, "Beni endişelendiren bir başka konu, aşı olanların yüzde 7'sinin hastalığı ağır bir vaka olarak geçirmiş olması" dedi. Bunun tek sebebinin büyük olasılıkla Delta varyantı olmadığını ifade eden Lauterbach, kısıtlamaların önemli oranda kaldırılmış olmasının da bir etken olabileceğini; mutasyona uğramış virüsün yayılması ile eş zamanlı olarak önlemlerin gevşetilmesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

AFP / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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