 Aşılamada sıra 65-70 yaş üstü gruba geldi | TÜRKİYE | DW | 10.02.2021

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TÜRKİYE

Aşılamada sıra 65-70 yaş üstü gruba geldi

Sağlık Bakanı Koca, perşembeden itibaren 70 yaş ve cumadan itibaren 65 yaş üstü grubun aşı uygulamasına geçileceğini bildirdi. İlk dozu olanların ikinci doz aşılamalarına da yarın başlanacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 milyon 800 bin kişinin ilk doz aşılamasının tamamlandığını belirterek aşılanan grupta ikinci doz uygulamasına yarından itibaren başlanacağını açıkladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Koca, hedefin nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması olduğunu hatırlatarak, ulaşılan yüzde 3,5'lik oranın aşı tedarikinde tüm dünyada zorlukların yaşandığı bir dönemde başarı olduğunu kaydetti.

Perşembe gününden itibaren 70 yaş üzeri ve Cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmak için sisteme tanımlanacağını belirten Koca, ''Kritik kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürebilmesini sağlamak ve toplumsal mobilizasyonu teşvik etmek üzere hafta sonundan itibaren başta kabine olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, belediye başkanlarımızın aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"100 milyon doz aşı için anlaşmalar tamamlandı"

Aşı seçiminde Türkiye'nin tercihini öncelikle inaktif aşıdan yana yaptığını hatırlatan Sağlık Bakanı, ''Bu tercihimiz birçok kesimden eleştiriler almıştı. Süreç bir kere daha haklı olduğumuzu gösterdi. Başta AB olmak üzere birçok ülke inaktif aşıya yönelmiş durumda. Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı elde etti. 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmaları tamamladık'' diye konuştu.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen AB’nin aşı tedariği konusunda hatalar yaptığını kabul etti. Von der Leyen birliğin aşıları onay konusunda geciktiğini ve aşı üreticilerine çok fazla güvendiğini söyledi.

Alman hükümeti şimdilik sıcak yaklaşmasa da bazı AB ülkelerinde koronavirüs aşısı olanlara çeşitli ayrıcalıklar sağlanıyor. Ancak bu konuyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Güney Afrika'da uygulaması durdurulan AstraZeneca aşısı, aşıların mutasyonlar üzerindeki etkinliğiyle ilgili endişe yarattı. DSÖ, aşı üreticilerini mutasyonları dikkate almaya çağırdı.

Türk Tabipleri Birliği, hükümetten Türkiye'de de görülen korona varyantlarına ilişkin bulguların şeffaf biçimde paylaşılmasını istedi ve olası bir kar topu etkisine karşı uyardı.

Avrupa Birliği (AB) aşı üreticilerinden Covid-19 aşısı temin etmelerine yönelik imzalanan sözleşmelere uymalarını istedi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel gerekirse yasal yollara başvurabileceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ve 85 yaş üstü vatandaşların aşılamalarının tamamlandığını belirterek yarından itibaren 75 yaş üstü grupta aşılamalara başlanacağını açıkladı.

Bakan Koca, bu ay 500-800 bin doz arası BioNTech aşısı geleceğini, Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacağını belirterek "Bize, mart veya nisan ayına kadar aşıyı verebilecek her firmadan alma çabası içinde olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun" dedi.

Yerli aşı gönüllüler üzerinde uygulanmaya başladı

Türkiye'de şu an üzerinde çalışılan 17 aşı adayı olduğunu belirten Koca, Faz 2 aşamasına gelen en ileri seviyedeki aşı adayı için bugün gönüllülerin aşılanmasına başlandığını bildirdi. Koca, bir hafta-10 gün içinde en az üç aşının Faz-1 çalışmasına başlanacağını kaydetti.

Koronavirüs mutasyonlarının Türkiye'de de görüldüğüne işaret eden Koca, 3 bin 758 örnekten 416'sının tüm genom sekansının incelendiğini ve bunun sonucunda263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildiğini söyledi.

Ek tedbir öngörülmüyor

Kısıtlamaların gevşetilmesinin ne zaman mümkün olacağı yönünde bir soruyu yanıtlayan Koca, ''Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele edilmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde" dedi.

Covid-19'la mücadelede ek tedbirlerin şu an öneri olarak düşünülmediğini belirten Koca, var olan tedbirlerin devamının önerildiğini söyledi.

Uygulamalı eğitimler dışında özellikle yüz yüze eğitimin bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini belirten Koca, eğitime başlanacak sınıflar için öğretmenlere aşı uygulamasının Şubat sonuna doğru başlatılacağını kaydetti.

"Kararlar il, ilçe bazında alınacak"

Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalamasının canlı olarak yayınlanacağını bildiren Koca, Bilim Kurulu'nun belirleyeceği esas doğrultusunda gerektiğinde il, ilçe bazında bir takım kararlar almanın mümkün olacağını belirterek "Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir" diye konuştu.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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