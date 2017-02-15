Aşılılar ve iyileşenlere Omicron uyarısı

Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken tam aşılılar ve hastalığı geçirip iyileşmiş olanlar da artan tehlikeyle karşı karşıya.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ardından Almanya'da salgın hastalıklarla mücadele konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü (RKI) de aşılıları yeni varyanta karşı uyardı. Risk değerlendirmesinde güncellemeye giden RKI, iki doz aşılılar ve iyileşenlere virüs bulaşma riskinin "yüksek" olduğunu açıkladı. Açıklamada, aşılanmamış olanların bulaş riski "çok yüksek", hatırlatma aşısı yaptıranlarınki ise "orta" olarak değerlendirildi.

Toplum genelinde vaka sayılarının çok hızlı bir şekilde artabileceği uyarısı yapan RKI, "diğer ülkelerdeki deneyimlerden kaynaklı mevcut verilere göre Omicron varyantının şimdiye kadarki diğer varyantlara göre çok daha hızlı ve etkili şekilde yayıldığını" kaydetti.

Mevcut durumu "çok endişe verici" diye nitelendiren RKI, Omicron'un daha da yayılması durumunda ağır vaka ve ölü sayılarının daha da artacağı ve ülke çapında mevcut yoğun bakım kapasitelerinin zorlanacağı uyarısında bulundu.

Almanya'da bugün federal hükümet ve eyalet hükümet başkanlarının toplantısında, şimdiye kadar korona kısıtlamalarından muaf tutulan aşılılar ve iyileşmiş olanlara yönelik kısıtlamaların da kararlaştırılması bekleniyor.

DSÖ: Bulaş olasılığı arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Omicron varyantının Delta'ya göre çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaparak varyantın tam aşılılar ve iyileşenlere de bulaştığına dikkat çekmişti.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Omicron'un Delta varyantına göre belirgin şekilde daha hızlı yayıldığının kanıtına artık sahibiz. Aşılanmış ve iyileşmiş kişilerin virüse yakalanması ya da yeniden yakalanması da artık daha yüksek bir olasılık" diye konuşmuştu.

DSÖ Bilim Bölümü Başkanı Soumya Swaminathan da Omicron'un bağışıklıktan kaçabilen bir varyant olduğuna işaret ederek başta bağışıklık sistemi zayıf kişiler olmak üzere hatırlatma aşılarının yapılması çağrısında bulunmuştu. DSÖ Acil Durumlar Bölümü Direktörü Mike Ryan da Omicron'a karşı tüm aşıların tamamen etkisiz hale geldiğini düşünmediğini belirterek ikinci ve üçüncü nesil aşıların geliştirilmesi, ilaçlar ve diğer yeniliklerle pandeminin geride bırakılacağına inandığını söyledi.

rtr,dpa/BK,BÖ

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