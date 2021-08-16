Aşıda yaş sınırı 12'ye düşürüldü

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Aşılamada yaş sınırını değiştiren Bakanlık, tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanıdı.

Pozitif PCR testi sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekilirken belli gruplara dördüncü doz aşı imkanı sağlandı.

Buna göre Covid-19'la mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.

TRT'nin haberine göre yurt dışına çıkışta iki doz BioNTech aşısı talep eden ülkelerin bulunması nedeniyle, iki doz Sinovac üzerine bir doz BioNTech yaptıranlara tercihen dördüncü hak verildi.

Dördüncü dozlar, üçüncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe