 Aşıda yaş sınırı 12′ye düşürüldü | Türkiye | DW | 16.08.2021

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Türkiye

Aşıda yaş sınırı 12'ye düşürüldü

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısının tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olanlarda 12 yaş üstüne uygulanabilmesini kararlaştırdı. Belirli gruplara dördüncü doz hakkı tanındı.

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılaması ile ilgili takviminde güncelleme yaptı. Aşılamada yaş sınırını değiştiren Bakanlık, tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanıdı.

Pozitif PCR testi sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekilirken belli gruplara dördüncü doz aşı imkanı sağlandı.

Buna göre Covid-19'la mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.

TRT'nin haberine göre yurt dışına çıkışta iki doz BioNTech aşısı talep eden ülkelerin bulunması nedeniyle, iki doz Sinovac üzerine bir doz BioNTech yaptıranlara tercihen dördüncü hak verildi.

Dördüncü dozlar, üçüncü dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

 

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Türkiye’den Almanya’ya seyahat edecek olanlar aşılı değillerse ya da hastalığı atlattıklarını belgeleyemiyorlarsa on gün ev karantinasına girecek. Negatif testle karantina süresi beş güne indirilebilecek.  

RKI'den çocuk ve aşılılara PCR testi uyarısı

Almanya'da salgın verilerini takip eden Robert Koch Enstitüsü, çocuk ve gençler arasında vaka sayının arttığı, hafif semptom gösteren çocuklar ve aşılılar için de PCR testinin önemli olduğu uyarısında bulundu.  

Koca: Aşı tercihe bırakılamayacak kadar önemli

Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmanın büyük önem taşıdığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayanların düzenli olarak negatif test sonuçlarını göstermek durumunda kalacağını belirtti.  