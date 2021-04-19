 Aşı programında sıra 55 yaş üstüne geldi | TÜRKİYE | DW | 19.04.2021

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TÜRKİYE

Aşı programında sıra 55 yaş üstüne geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 55 yaş üstüne geldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca ayrıca bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yapıldığını açıkladı.

DW / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

 

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Sırası gelenler aşı randevusuna neden gitmiyor?

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre aşı sırası geldiği halde randevusuna gitmeyenler var. Peki neden? Uzmanlara göre aşıya karşı bazı tereddütler var, ancak temel sorun aşı yetersizliği ve bilgi eksikliği.  

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