Aşı programında sıra 55 yaş üstüne geldi

Sırası gelenler aşı randevusuna neden gitmiyor?

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre aşı sırası geldiği halde randevusuna gitmeyenler var. Peki neden? Uzmanlara göre aşıya karşı bazı tereddütler var, ancak temel sorun aşı yetersizliği ve bilgi eksikliği.