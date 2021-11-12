 Aşı karşıtları doktorları tehdit ediyor | Almanya | DW | 15.11.2021

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Almanya

Aşı karşıtları doktorları tehdit ediyor

Almanya'da doktorlar ve sağlık çalışanları, aşı karşıtı aktivistlerin hakaret ve tehditlerine giderek daha fazla maruz kalıyor. Hatta bazıları ölüm tehditleri alıyor. DW'den Ben Knight'ın haberi.

Deutschland | Prottest von Impfgegnern

Saksonya Eyaleti Tabipler Birliği Başkanı ve aile hekimi Erik Bodendieck, "Saldırganlık ve aşırıcılık önemli ölçüde arttı" diyerek ekliyor: "Bazı doktorlar ölüm tehditleri bile aldı."

Saksonya'daki bu durum, Almanya'da münferit bir vaka değil. DW'nin anketine katılan bazı tabip odaları, Almanya'daki pek çok hastaneye çok sayıda tehdit mektupları ve nefret e-postaları ulaştığın, genel olarak gergin bir iklimin hâkim olduğunu aktardı.

Bu olaylar, ülkede rekor sayıda yeni koronavirüs vakaların kaydedildiği bir dönemde gerçekleşiyor. Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) verilerine  göre, Almanya'da doğrulanmış toplam korona enfeksiyonu sayısı, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle beş milyonu aştı.

Yedi günlük görülme sıklığının her 100 bin kişi başına 500 yeni enfeksiyonun üzerinde olduğu ve aşılama oranının yüzde 57 ile en düşük olduğu Saksonya'da, durum özellikle endişe verici. Almanya genelindeki aşılama ortalaması ise yüzde 70 civarında.

"İdam mangasının önüne dizilmelisiniz"

Erik Bodendieck, tehditlere alıştığını söylüyor. Saksonya Tabipler Birliği Başkanı, "Saldırgan bir üsluba maruz kaldığım ve dava edilmekle tehdit edildiğim e-postaların yanı sıra daha ciddi tehditler içeren mektuplar da söz konusu. Örneğin, 'Hepiniz idam mangasının önüne dizilmelisiniz' türünden ifadeler."

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Bodendieck, tüm bu tehdit ve saldırıların nedeninin ise aşının herkes için zorunlu hale gelmesini talep etmesi olduğunu belirtiyor ve bir endişesini dile getiriyor: "Sosyal medyada bana verilen geniş desteğe rağmen, aşı karşıtlarının tekrar taarruza geçeceğinden eminim. Bu nedenle Saksonya'daki bazı doktorlar Covid aşılarına karşı tavır bile alabilir. "

Thüringen Eyaleti Tabipler Birliği Sözcüsü Ulrike Schramm-Häder ve birliğe bağlı 25 doktor da tehdit mektupları aldı. Schramm-Häder, "Mektuplarda her şeyden önce aşıların tehlikeli olduğu savunuluyor ve doktorlar 'insan üzerinde deneyler' yapmakla suçlanıyor" diye konuşuyor.

Bu mektupları yazanların, komplo teorilerinin etkisi altında kaldığının anlaşıldığını vurgulayan Schramm-Häder, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Federal hükümeti sözde kontrol altına almış olan şaibeli güçlerden bahsediliyor. Ancak koronavirüsten korunmak için tüm önlemleri reddeden insanlar da var. Ayrıca aşı yapan doktorların isim ve adreslerini de araştırıyorlar."

Hastanelerde atmosfer gergin

Sorun sadece isimsiz tehdit mektuplarıyla sınırlı değil. Birçok hastanedeki atmosfer de gergin. Thüringen Tabipler Birliği Sözcüsü Ulrike Schramm-Häder, "Bazen hastalar aşı durumu gibi son derece normal sorulara bile çok agresif tepki veriyor. Ancak bir doktor olarak, hastanızın aşılı olup olmadığını sorup öğrenmeniz şart" şeklinde konuşuyor.

Deutschland Erfurt Corona-Impfung

DW'nin temas kurduğu tabip odalarının pek azı, tehditlerin sayısı hakkında somut veriler toplamış. Ancak özellikle Berlin ve Aşağı Saksonya gibi eyaletlerde hastaların, sağlık çalışanlarına karşı daha sert bir tavır takındığı saptanmış. Berlin Eyaleti Tabipler Birliği Sözcüsü, pandemi yorgunluğunun hem hastalar hem de personel arasında zirve yaptığını belirterek "Sinirler her iki tarafta da hayli gergin" diyor.

Tabipler Birliği, aşı personeline yönelik ciddi tehdit ve sözlü saldırılar nedeniyle Berlin'deki bir muayenehanenin geçici olarak kapanmak ve özel güvenlik elemanları istihdam etmek zorunda kaldığına dikkat çekiyor.  Personeli korumak amacıyla söz konusu muayenehanenin adı ve adresi gizli tutuluyor.

Doktorlar politikacı gibi görülüyor

Sağlık çalışanlarına yönelik tehditler birçok yerde neredeyse olağan hale geldi. Özellikle sosyal medyada aşı tavsiyesinde bulunan doktorlar hemen hedef tahtasına konuyor. Aşağı Saksonya Tabipler Birliği Sözcüsü Thomas Spieker, "Covid önlemleri ve aşıları hakkında giderek daha hararetli hale gelen kamuoyu tartışmasının bedelini, sahadaki sağlık personeli ödüyor" şeklinde konuşuyor.

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Spieker, "Bazen öfkeyle telefona sarılanlar, doktoru âdeta bir politikacıyla karıştırıyor. Pandeminin başlangıcından bu yana, doktorlar ve sağlık personeli her gün çapraz ateşe maruz kaldı ve bu süreçte kendi sağlıklarını riske attı. Bu aynı zamanda diğer hastalıkların tedavisini de engeller bir hale geldi" saptamasını yapıyor.

Berlin ve Brandenburg Aile Hekimler Birliği Başkanı Wolfgang Kreischer, isimsiz tehdit mektuplarına rağmen görevine devam ediyor: "Çoğu hasta, onlara  aşı olma imkanı verdiğimiz için hayli minnettar. Kimileri ise çeşitli nedenlerle kendilerini mecbur hissettikleri için aşı yaptırıyor. Bu kişiler, aşılar hakkında bilgi dahi istemiyor, sadece enjeksiyonu yaptırıp gidiyor."

Ben Knight

© Deutsche Welle Türkçe

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