 Aşı çalışmalarına destek için şarkı söyleyecekler | AVRUPA | DW | 27.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Aşı çalışmalarına destek için şarkı söyleyecekler

AB Komisyonu ve Global Citizen bugün bir yardım etkinliği ve uluslararası bağışçılar konferansı düzenleniyor. Organizasyona birçok ünlü isim katılıyor.

Chris Martin 2017'de düzenlenen Global Citizen Festivali'nde sahne almıştı. Coldplay bu etkinlikte de yer alacak

Chris Martin 2017'de düzenlenen Global Citizen Festivali'nde sahne almıştı. Coldplay bu etkinlikte de yer alacak

Dünyaca ünlü sanatçıların katılımıyla bugün bir koronavirüs pandemisiyle mücadelede yardım etkinliği ve dijital bir uluslararası bağışçılar konferansı düzenleniyor.

AB Komisyonu ve sivil toplum kuruluşu Global Citizen tarafından organize edilen etkinlikte; Shakira, Coldplay, Justin Bieber ve Miley Cyrus gibi birçok ünlü isim ve grup yer alıyor. Etkinlik birçok televizyon kanalının yanı sıra internet üzerinden de canlı yayınlanacak. Organizasyonun canlı performanslara yer verilen bölümü bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in girişimiyle hayata geçirilen organizasyonda konser öncesinde TSİ 14.00'ten itibaren uluslararası bağışçılar konferansı düzenlenecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşmacılar arasında bulunuyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de uluslararası konferansta yer alacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

"Küresel birlik için olağanüstü bir an"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Siz kimseyi arkada bırakmadan, dünyaya koronavirüse karşı birlikte mücadele etmede yardımcı olma görevini üstlendiniz" diye konuştu. Von der Leyen bunun "küresel birlik için olağanüstü bir an" olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 4 Mayıs'ta düzenlenen uluslararası bağışçılar konferansında toplam 7,4 milyar euro toplanmıştı. O tarihten bu yana yapılan toplam bağış ise 9,8 milyar euroya ulaştı. Toplanan paranın üretilecek koronavirüs aşısına, tedavi ve teste dünya çapında erişim için kullanılması hedefleniyor.

Online galaya müzisyenlerin yanı sıra film yıldızları Kerry Washington ve Charlize Theron, eski futbolcu David Beckham ve eski topmodel Naomi Campbell'ın da bulunduğu birçok ünlü isim de katılacak.

dpa/BW,EC

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Rolling Stones Konzert Chicago USA

Dünyaca ünlü yıldızlardan koronavirüs yardım konseri 17.04.2020

Rolling Stones'dan Paul McCartney'ye, Billie Eilish'ten Elton John'a dünyaca ünlü yüzü aşkın müzisyenin katılımıyla düzenlenecek online etkinliğin gelirleri koronavirüsle mücadeleye aktarılacak.

UN-Generalversammlung

BM Antlaşması’nın 75. yıldönümü: Sınavlarla dolu bir tarih 26.06.2020

Birleşmiş Milletler Antlaşması 75 yaşına girerken, dayandığı ilkeler açısından zorlu bir sınav veriliyor. Bunda ABD Başkanı Donald Trump’ın da rolü var.

Deutschland Die Toten Hosen Magical Mystery Tour

Alman müzisyenlerden ırkçılığa karşı konser 03.09.2018

Almanya'nın Chemnitz kentinde bir Alman'ın öldürülmesiyle başlayan yabancı düşmanı gösteriler ve karşı protestolar sürerken Almanya'nın ünlü müzik gupları ırkçılığa karşı barış çağrılarıyla konser verecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

KLM’ye 3,4 milyar euroluk devlet desteği

Korona krizi nedeniyle zorlanan Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, 3 milyar 400 milyon euro devlet desteği alacak. Kurtarma paketiyle şirketin içinde bulunduğu krizi en az hasarla atlatması amaçlanıyor.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  