Ağustos ayında konut satışları yüzde 17 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde satılan konut sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 olarak kaydedildi.

Kentler arasında yapılan karşılaştırmaya göre, 24 bin 286 konutun satıldığı İstanbul, yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip şehir oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Satılan konut sayısının en az olduğu iller ise sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

Sıfır konut satışı düştü

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,2 oldu. İlk satışlarda, 6 bin 375 ile İstanbul en yüksek paya sahip il oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 azalarak, 27 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artarak 114 bin 25 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 98 bin 761 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 17 bin 911 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırada yer aldı. Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 azalarak 801 bin 995 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Ağustos ayında 5 bin 866 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 5 bin 866 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6 artarak 30 bin 849 oldu. Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya Federasyonu, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.

Türkiye'de bir tarım işçisi

Tarım üretici enflasyonu yıllık yüzde 24,6 arttı

TÜİK bugün ayrıca Ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,32 artış gerçekleşti.

Ağustos 2021'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalma olurken 7 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 57 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,36, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,95 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,90 azalma oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,73, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,11, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,13 artış gerçekleşti.

DW/JD, TY

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