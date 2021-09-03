Ağustos ayı yıllık enflasyonu yüzde 19,25'e yükseldi



Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon son 28 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2019 yılının Nisan ayında TÜFE'de artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 olmuştu.

Böylece enflasyon politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19'un üzerine çıkmış oldu.

Gıda ve ev eşyası grubunda artış

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma oldu.Yıllık en düşük artış yüzde 1,79 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,79 ile haberleşme, yüzde 7,47 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,75 ile eğitim oldu.

Ağustos 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 59 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 49 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 307 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksinde yıllık yüzde 45,52 artış

Yurt içi üretici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,52 artış gösterdi.

DW / SSB, JD

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