 Ağbal: Faiz indirimi gündemde değil | TÜRKİYE | DW | 05.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Ağbal: Faiz indirimi gündemde değil

TCMB Başkanı Ağbal, orta vadeli enflasyon hedefi olan yüzde 5'e ulaşana kadar sıkı para politikalarına devam edileceğini vurguladı. Ağbal, faiz indiriminin uzun bir süre gündeme gelmesini beklemediğini söyledi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal

TCMB Başkanı Naci Ağbal

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, faizlerde indirimin uzun bir süre gündeme gelmesini beklemediğini açıkladı. Ağbal Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, zaten yüksek seyreden enflasonyonda yukarı yönlü baskının devam ettiğine işaret ederek faiz artırımının ise hala bir seçenek olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Önerdiğimiz linkler

TCMB Başkanı Ağbal, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Ağbal, 2022 sonu için yüzde 7, 2023 sonu için yüzde 5 seviyelerinin öngörüldüğünü belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra politika faizini açıkladı. Açıklamada yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi.

TCMB Başkanı Ağbal, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını vurguladı. Ağbal, kurların yönünü belirlemek için döviz alım satım işlemi yapılmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi, yargı, demokrasi ve insan hakları alanlarında yeni bir yükseliş dönemi için hazırlık yaptıklarını söyledi. Erdoğan, TCMB'nin faiz artırımı kararı için "acı ilaç" benzetmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi yönetimine destek verdi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türk Lirası dolara karşı değer kazandı.

Enflasyonda yukarı yönlü riskleri baskılamak için sıkı para politikası adımları attıklarını belirten Ağbal, yüzde 10,25 olan politika faiz oranını yüzde 15 ve ardından yüzde 17'ye çıkardıklarına işaret ederek şu an yüzde 15 civarında seyreden enflasyonun beklenenden hızlı bir tırmanış göstermesi durumunda faizde hızlı artırım gibi önlemler alınabileceğini de sözlerine ekledi.

"Enflasyon yıl sonuna doğru gerileyecek"

Tüketici enflasyonunun önümüzdeki birkaç ay daha yüksek seyretmesini ve ardından yıl sonuna kadar TCMB'nin öngördüğü yüzde 9,4 seviyelerine gerilemesini beklediklerini belirten Ağbal, "Faiz indirimlerini gündeme getirmek bu yıl daha uzun bir süre mümkün görünmüyor" dedi.

Ağbal, Türk Lirasında değer kaybının rekor seviyelere ulaştığı geçen yıl kasım ayı başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanmıştı. Erdoğan, faizin enflasyonu yükselttiğini savunarak faiz indirimi konusunda yıllarca ısrarcı olmuş, görüş ayrılıkları nedeniyle önceki iki merkez bankası başkanını görevden almıştı.

Ağbal sonrasında izlenen para politikaları, son yıllarda Türkiye'ye uzak duran yabancı yatırımcılarda yeniden ilgi uyandırırken ülkeye 15 milyar dolarlık yabancı sermaye aktı ve Türk Lirası yüzde 15 oranında değer kazandı.

"Erken gevşemenin maliyetini gördük"

2019'daki faiz indirimi gibi geçmiş tecrübelerin, para politikalarını erkenden gevşetmenin ağır ekonomik maliyetini açıkça gözler önüne serdiğini belirten Ağbal, bu sefer TCMB'nin enflasyona karşı güçlü duruş odaklı bir tutum sergileyeceğini kaydetti.

TCMB'nin kararlılığının piyasalarca da desteklendiğini ve bunun enflasyon beklentilerini de düşüreceğini belirten Ağbal, ülkeye sermaye girişinin, özellikle de uzun vadeli portföy yatırımları şeklinde sürmesini beklediklerini ifade etti.

TCMB Başkanı, yeni dönemde rezervlerin artırılması stratejisinde diğer ülke merkez bankalarıyla swap (takas) anlaşmaları yapılmasının öngörülmediğini de belirterek bunun yerine sıkı para politikasına devam edilmesi, döviz alım ihaleleri gibi yöntemlere başvuracaklarını kaydetti.

Ağbal, enflasyonda orta vadeli hedef olan yüzde 5 oranının tutturulmasının 2023 yılını bulacağı tahminini de dile getirdi.

Son dönemde ekonominin hız kestiğini, ancak gözlemlenen Türk lirasına yönelme eğiliminin dolarizasyonda geri dönüşe işaret ettiğini belirten Ağbal, "Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için gece-gündüz çalışıyoruz. Zor bir dönem içinde bulunduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

rtr / BK,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei | türkischer Zentralbankpräsident Naci Agbal

Merkez Bankası Başkanı Ağbal enflasyon tahminini açıkladı 28.01.2021

TCMB Başkanı Ağbal, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Ağbal, 2022 sonu için yüzde 7, 2023 sonu için yüzde 5 seviyelerinin öngörüldüğünü belirtti.

Türkei Istanbul | Recep Tayyip Erdogan, Präsident

Erdoğan'dan esnafa: Vatandaşa zulmetmeyin 29.01.2021

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, esnafa seslenerek "Bu süreci böyle devam ettirecek olursanız, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Vatandaşa zulmetmeyin" dedi.

Türkei | türkischer Zentralbankpräsident Naci Agbal

TCMB politika faizini 475 baz puan artırdı 19.11.2020

TCMB Naci Ağbal başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 475 baz puan artırdı. TCMB para politikasında sadeleşmeye giderek, "güçlü" parasal sıkılaştırma vurgusu yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Adar: "Türkiye’de iktidarı bırakmamaya kararlı bir yönetim var"

AKP’nin otoriter rejimlerin kullandığı araçları devreye soktuğuna, agresif kutuplaştırıcı söyleminin de tehlikeli bir boyuta ulaştığına dikkat çeken Sinem Adar, "kendilerine biat edilmesinde ısrarcılar" dedi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  