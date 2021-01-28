Ağbal: Faiz indirimi gündemde değil

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, faizlerde indirimin uzun bir süre gündeme gelmesini beklemediğini açıkladı. Ağbal Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, zaten yüksek seyreden enflasonyonda yukarı yönlü baskının devam ettiğine işaret ederek faiz artırımının ise hala bir seçenek olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Enflasyonda yukarı yönlü riskleri baskılamak için sıkı para politikası adımları attıklarını belirten Ağbal, yüzde 10,25 olan politika faiz oranını yüzde 15 ve ardından yüzde 17'ye çıkardıklarına işaret ederek şu an yüzde 15 civarında seyreden enflasyonun beklenenden hızlı bir tırmanış göstermesi durumunda faizde hızlı artırım gibi önlemler alınabileceğini de sözlerine ekledi.

"Enflasyon yıl sonuna doğru gerileyecek"

Tüketici enflasyonunun önümüzdeki birkaç ay daha yüksek seyretmesini ve ardından yıl sonuna kadar TCMB'nin öngördüğü yüzde 9,4 seviyelerine gerilemesini beklediklerini belirten Ağbal, "Faiz indirimlerini gündeme getirmek bu yıl daha uzun bir süre mümkün görünmüyor" dedi.

Ağbal, Türk Lirasında değer kaybının rekor seviyelere ulaştığı geçen yıl kasım ayı başında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından göreve atanmıştı. Erdoğan, faizin enflasyonu yükselttiğini savunarak faiz indirimi konusunda yıllarca ısrarcı olmuş, görüş ayrılıkları nedeniyle önceki iki merkez bankası başkanını görevden almıştı.

Ağbal sonrasında izlenen para politikaları, son yıllarda Türkiye'ye uzak duran yabancı yatırımcılarda yeniden ilgi uyandırırken ülkeye 15 milyar dolarlık yabancı sermaye aktı ve Türk Lirası yüzde 15 oranında değer kazandı.

"Erken gevşemenin maliyetini gördük"

2019'daki faiz indirimi gibi geçmiş tecrübelerin, para politikalarını erkenden gevşetmenin ağır ekonomik maliyetini açıkça gözler önüne serdiğini belirten Ağbal, bu sefer TCMB'nin enflasyona karşı güçlü duruş odaklı bir tutum sergileyeceğini kaydetti.

TCMB'nin kararlılığının piyasalarca da desteklendiğini ve bunun enflasyon beklentilerini de düşüreceğini belirten Ağbal, ülkeye sermaye girişinin, özellikle de uzun vadeli portföy yatırımları şeklinde sürmesini beklediklerini ifade etti.

TCMB Başkanı, yeni dönemde rezervlerin artırılması stratejisinde diğer ülke merkez bankalarıyla swap (takas) anlaşmaları yapılmasının öngörülmediğini de belirterek bunun yerine sıkı para politikasına devam edilmesi, döviz alım ihaleleri gibi yöntemlere başvuracaklarını kaydetti.

Ağbal, enflasyonda orta vadeli hedef olan yüzde 5 oranının tutturulmasının 2023 yılını bulacağı tahminini de dile getirdi.

Son dönemde ekonominin hız kestiğini, ancak gözlemlenen Türk lirasına yönelme eğiliminin dolarizasyonda geri dönüşe işaret ettiğini belirten Ağbal, "Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için gece-gündüz çalışıyoruz. Zor bir dönem içinde bulunduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

rtr / BK,ET

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