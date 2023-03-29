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İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu
İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Fotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

Ağıralioğlu İYİ Parti'den istifa etti

2 saat önce

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

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Milletvekili aday adaylığına başvuru yapmayacağını duyuran ve geçtiğimiz günlerde altılı masaya yönelik yaptığı sert açıklamalarıyla gündeme gelen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

Ağıralioğlu, bir TV kanalında Genel Başkan Meral Akşener ile görüşüp hellaleştikten sonra istifa edeceğini açıkladı. Daha sonra Ağıralioğlu'nun üzerinde "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" yazılı istifa dilekçesi basına yansıdı.

İstifa haberinin ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Ağıralioğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında daha önce planlanan görüşmenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Zorlu, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir" dedi.

Ağıralioğlu ne demişti?

Ağıralioğlu geçen hafta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında altılı masaya sert eleştiriler yöneltmişti. "Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin makamlarının örselenmesine razı değilim. Partimiz istiskal edildi. İYİ Parti'nin emekleri ziyan edildi. İYİ Parti'den kimse özür dilemedi" ifadelerini kullanan Ağıralioğlu, aday belirleme sürecinde dayatmalarla karşı karşıya kaldıklarını savunmuştu.

Ağıralioğlu, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Rahatsızlığımızı ifade ettiğimiz andan itibaren, sırf kaybetme endişesi duyuyoruz diye bize küfredilmesinden rahatsızız" demişti. Ağıralioğlu, açıklamasında HDP'yi de hedef almıştı.

DHA,ANKA/HS,CÖ

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