 Açık Toplum Vakfı Türkiye′deki faaliyetlerini sonlandırıyor | TÜRKİYE | DW | 26.11.2018

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TÜRKİYE

Açık Toplum Vakfı Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırıyor

Tutuklu iş adamı Osman Kavala'nın da kurucuları arasında yer aldığı Açık Toplum Vakfı, Gezi eylemleriyle ilgili suçlamaların ardından Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı.

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Tutuklu iş adamı ve insan hakları savunucusu Osman Kavalan'nın da kurucuları arasında olduğu Açık Toplum Vakfı, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını duyurdu. ABD'li ünlü işadamı George Soros tarafından kurulan ve finanse edilen vakfın bu kararı, Kavala'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturmanın ardından geldi.

Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Açık Toplum Vakfı'nın kuruluş senedinde yer alan "Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır, ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Vakfın dağılmasına karar verilir" maddesi hatırlatıldı.

Yönetim Kurulu'nun Mütevelli Heyeti'ne vakfın tüm faaliyetlerini sonlandırmayı teklif ettiğini ve bu teklifin, "son günlerde Vakıf hakkında medyada yeralan asılsız iddia ve ölçüsüz spekülasyonların yoğunlaşmasının, Vakfın faaliyetlerini sürdürmeyi imkansız kıldığı düşüncesiyle" onaylandığı açıklandı.

Yönetim Kurulu, vakfa yönelik Gezi Parkı eylemlerine destek sağlandığına dair suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

ABD'li işadamı George Soros

ABD'li işadamı George Soros

Bir yıldan uzun bir süredir tutuklu bulunan Kavala, 2013'teki Gezi Parkı eylemlerini Türkiye geneline yayarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya çalışmakla ve bu amaç doğrultusunda Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür'ü kullanmakla suçlanıyor. Soruşturma kapsamında geçen haftalarda İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi Çalışanı Yiğit Aksakoğlu da tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde isim vermeden Kavala'yı kast ederek, "Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan kişi içerde. Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros" diye konuşmuştu.

Açık Toplum Vakfı, 2001 yılında Açık Toplum Enstitüsü olarak Türkiye'de faaliyetlerine başlamış ve 2008'de de vakıf haline dönüşmüştü.

rtr,DW/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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