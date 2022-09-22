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Fotoğraf: DW/U. Danisman
Hukuk ve AdaletTürkiye

95 hâkim ve savcının ihracı Danıştay’dan döndü

Alican Uludağ
2 saat önce

Danıştay, 15 Temmuz’dan sonra ihraç edilen 95 hâkim ve savcının kararını iptal etti. HSK, 7’si dün olmak üzere tüm isimleri yeniden mesleğe kabul etti.

https://www.dw.com/tr/95-h%C3%A2kim-ve-savc%C4%B1n%C4%B1n-ihrac%C4%B1-dan%C4%B1%C5%9Ftaydan-d%C3%B6nd%C3%BC/a-63210412

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilen 7 hâkim ve savcıyı, Danıştay’dan iptal kararı almaları üzerine yeniden göreve başlattı. Bugüne kadar benzer şekilde göreve iade edilen toplam hâkim ve savcı sayısının 95 olduğu öğrenildi. Danıştay’da süren davaların kesinleşmesinin ardından sayının artacağı belirtiliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugüne kadar yaklaşık 4 bin hâkim ve savcı, Gülen yapılanmasıyla bağlantıları olduğu gerekçesiyle ihraç edilmişti. HSK’nın ihraç gerekçeleri arasında “özlük dosyalarındaki bilgi ve belgeler, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, ilgililer hakkında Kurul’a intikal eden şikâyet, ihbar, inceleme ve soruşturma dosyaları ile bu dosyalar hakkında verilen kararlar, mahallinde yapılan araştırmalar, Bylock kayıtları, sosyal çevre bilgileri, itirafta bulunan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının beyanları” da bulunuyordu.

En az 534'ü beraat etti

2019 yılında açıklama yapan dönemin Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ihraç edilenlerden 3 bin 495’i hakkında dava açıldığını söylemişti. Bu isimlere ilişkin yapılan yargılamalar sonucunda bin 344 kişi mahkûm olurken, ihraç edilen 534 hâkim ve savcı ise beraat etmişti. Ancak 2019 yılından sonra beraat eden veya takipsizlik kararı alan isimlerle ilgili şu ana kadar yeni bir resmi veri paylaşılmadı.

Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise darbe girişimi sonrası ihraç edilen ve tutuklanan 427 hâkim ve savcının özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti.

İhraçlar Danıştay’dan dönüyor

İhraç edilen yargı üyeleriyle ilgili davalar sürerken, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nda dikkat çeken gelişmeler yaşandı. HSK Genel Kurulu, 21 Eylül’de yaptığı toplantıda bu şekilde ihraç edilen 7 hâkim ve savcının yeniden mesleğe kabul edilmesine karar verdi. Bu isimlerin, Danıştay’dan ihraç kararlarını iptal ettirdikleri öğrenildi.

Tüm maaşlar faiziyle ödenecek

DW Türkçe'nin ulaştığı kaynaklar, 95 hâkim ve savcının Danıştay’dan aldıkları iptal kararının ardından HSK tarafından mesleğe geri kabul edildiklerini bildirdi. Ancak bu isimlerin kim olduğu açıklanmadı.

Danıştay kararıyla “aklanan” ve mesleğe geri dönen hâkim ve savcılar, ihraçta geçen süredeki tüm maaşlarını faiziyle geri alacak.

Danıştay’daki diğer davaların da kesinleşmesinin ardından mesleğe dönenlerin sayısının artacağı konuşuluyor.

Alican Uludağ

 

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
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