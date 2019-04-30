Deutsche Welle öncülüğünde 29 Nisan 2019'da yayın hayatına başlayan ve uluslararası yayın kuruluşları BBC, France 24 ve Voice of America'nın (VoA) destek verdiği Türkçe YouTube kanalı +90'ın abone sayısı 100 bine ulaştı.

+90 Youtube kanalına ulaşmak için tıklayın

"Tarafsız gündeme bağlan" sloganıyla, en güncel konuları ve gelişmeleri takip etmeyi amaçlayan +90'ın, 100 bin aboneye ulaşması üzerine bir değerlendirme yapan DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Erkan Arıkan, "Bu sonuç haberlerimizle ve insan hikayelerimizle Türkiye'deki takipçilerimiz arasında sadece merak uyandırmakla kalmadığımızı, aynı zamanda onlara bir platform sunduğumuzu kanıtlıyor. Gündemde fazla yer bulamayan konuları gündemimize almaya devam edeceğiz" dedi.

Özellikle insan hikayeleriyle Youtube kullanıcılarının ilgisini çeken +90'ın Program Müdürü Işıl Nergiz ise, Türkiye'deki ana akım medyada fazla yer bulamayan tartışmalı ve tabu olarak görülen konuların özellikle izlenilirlik açısından başarı sağladığını ifade etti.

"Bütün ortakların başarısı"

Adını Türkiye'nin uluslararası telefon kodundan alan +90, ifade özgürlüğünün ve çoğul düşüncenin güçlenmesi için Türkiye'de ve Türkiye dışında, Türkçe konuşan kullanıcılara bağımsız, güvenilir ve tarafsız içerik sunmayı amaçlıyor. +90'ın ele aldığı konular ekonomiden, bilime, toplum ve kültürden uluslararası siyasete kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg, +90'a karşı gösterilen ilginin projede yer alan bütün ortakların bir başarısı olduğunu vurguladı.

Limbourg, "Nisan ayında yayına başladığımızdan bu yana büyük çoğunlukla gösterilen olumlu tepkiler bize, Türkiye'de çok fazla kişinin içeriklerimize yönelik oldukça açık fikirli olduğunu gösteriyor. Diyalog ve farklılıklar ile uluslararası bakış açısına gösterilen ilgi muazzam derecede. +90 medyada çoğulculuğa ve fikir çeşitliliğine katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kadın abone sayısı dikkat çekiyor

Türkiye'de YouTube yüzde 80 oranında erkek kullanıcıların ağırlıkta olduğu bir platform olsa da, +90 kanalının aboneleri arasında cinsiyet dağılımı hemen hemen yarı yarıya. Program Müdürü Işıl Nergiz, bunun nedeninin topluluk yönetimi stratejisi olduğunu aktardı. Nergiz, "Bu kanalla kadınlara güvenli bir fikir alışverişi alanı sağlamak istiyoruz" dedi.

Kanalda kullanıcı yorumlarında taviz verilmeyen kurallar ise çok net: Kadın düşmanlığı yapan ve nefret içeren hiçbir yoruma izin verilmiyor.

+90'ın ortaklarından VOA'nun Direktörü Amanda Bennett ise, bu kadar kısa sürede böylesine etkileyici bir mesafeye ulaşmanın +90 ekibinin önemli bir başarısı olduğunu belirterek, "Bu yayınların kadınlar arasında müthiş derecede cazibe yaratması en heyecan verici gelişmelerden biri. Bu olumlu ivmeyi sürdürmek için ortaklarımızda birlikte çalışmayı sürdürmek için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Tamamı Türkçe olan +90 içerikleri daha fazla kullanıcıya ulaşmak amacıyla altyazılı olarak Almanca'ya da tercüme ediliyor. Hazırlıkları devam eden +90'ın Twitter hesabı Eylül ayında açılacak.

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