Türkiye'de yaşayanların kişisel verileri sızdırıldı

Türkiye'deki devlet kurumlarındaki veri sızıntısına bir yenisi daha eklendi. Sorgu.live adlı internet sitesi üzerinden, Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın kişisel verilerinin herkese açık biçimde yayımlamaya başladığı ortaya çıktı. Siteye ücretsiz üye olan kişiler, burada istedikleri kişilerin aile, akraba, GSM bilgilerine ulaşabiliyor. Siteye "VIP" yani özel üye olanlar ise bunun yanında e-okul vesika, tapu, adres ve T.C. kimlik bilgilerini elde edebiliyor.

DW Türkçe muhabiri, kendi T.C. kimlik numarasıyla yaptığı sorgulamada bütün kişisel bilgilerine ulaşılabildiğini iddiasının doğru olduğunu tespit etti. Verileri herkese açık şekilde ulaşılabilir olanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyasilerin de yer aldığı görüldü.

Yaman Akdeniz: Kişisel verilerin güvenliği sağlanmalı

DW Türkçe'ye konuşan siber hukuk uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, hayati öneme sahip kişisel verilerin daha güvenli korunması gerektiğini belirterek, "E-devlet gibi sistemler kullanılacaksa o zaman bu verilerin daha güvenli şekilde saklanması, açıkların giderilmesi gerekiyor. Şimdi bu sızıntıya neden olan kamu görevlilerin soruşturulmalı" dedi.

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Kişisel verilerin elektronik ortamda elden ele dolaşmasının sorun olduğunu da tekrarlayan Akdeniz, "Buradaki asıl melese, buzdağının tepesiyle uğraşmaktır. Yani siteyi engellemektir. Önemli olan kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır. Devletin kişisel verilerimizi güvenli bir şekilde tutması gerekiyor. Ama bunun olmadığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

Bu sızıntının ardından vatandaşların uyarılması gerektiğine de dikkati çeken Yaman Akdeniz, "Orada tapu gibi özel bilgiler var. Vatandaşların bilgileri kullanılarak dolandırıcılık amaçlı telefonlar edilebilir. Bu bilgilerin nerede kullanılacağını bilmiyorum" diyerek endişesini de belirtti.

Söz konusu kapsamlı verilerin nereden sızdırıldığı konusunda açıklama yapılmadı.

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