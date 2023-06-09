  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Türkiye ekonomisi
PolitikaTürkiye

Türkiye'de yaşayanların kişisel verileri sızdırıldı

Alican Uludağ
3 saat önce

Türkiye'de yaşayan milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin bir internet sitesi üzerinden yayımlandığı ortaya çıktı. Devlet kayıtlarından alındığı görülen bilgiler arasında adres, telefon, tapu gibi veriler yer alıyor.

https://p.dw.com/p/4SNYw
Fotoğraf: Dominic Lipinski/PA/dpa/picture alliance

Türkiye'deki devlet kurumlarındaki veri sızıntısına bir yenisi daha eklendi. Sorgu.live adlı internet sitesi üzerinden, Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın kişisel verilerinin herkese açık biçimde yayımlamaya başladığı ortaya çıktı. Siteye ücretsiz üye olan kişiler, burada istedikleri kişilerin aile, akraba, GSM bilgilerine ulaşabiliyor. Siteye "VIP" yani özel üye olanlar ise bunun yanında e-okul vesika, tapu, adres ve T.C. kimlik bilgilerini elde edebiliyor.

DW Türkçe muhabiri, kendi T.C. kimlik numarasıyla yaptığı sorgulamada bütün kişisel bilgilerine ulaşılabildiğini iddiasının doğru olduğunu tespit etti. Verileri herkese açık şekilde ulaşılabilir olanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyasilerin de yer aldığı görüldü.

Yaman Akdeniz: Kişisel verilerin güvenliği sağlanmalı

DW Türkçe'ye konuşan siber hukuk uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, hayati öneme sahip kişisel verilerin daha güvenli korunması gerektiğini belirterek, "E-devlet gibi sistemler kullanılacaksa o zaman bu verilerin daha güvenli şekilde saklanması, açıkların giderilmesi gerekiyor. Şimdi bu sızıntıya neden olan kamu görevlilerin soruşturulmalı" dedi.

Kişisel veri toplamayan uygulama var mı?

Kişisel verilerin elektronik ortamda elden ele dolaşmasının sorun olduğunu da tekrarlayan Akdeniz, "Buradaki asıl melese, buzdağının tepesiyle uğraşmaktır. Yani siteyi engellemektir. Önemli olan kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır. Devletin kişisel verilerimizi güvenli bir şekilde tutması gerekiyor. Ama bunun olmadığını görüyoruz" ifadesini kullandı.

Bu sızıntının ardından vatandaşların uyarılması gerektiğine de dikkati çeken Yaman Akdeniz, "Orada tapu gibi özel bilgiler var. Vatandaşların bilgileri kullanılarak dolandırıcılık amaçlı telefonlar edilebilir. Bu bilgilerin nerede kullanılacağını bilmiyorum" diyerek endişesini de belirtti.

Söz konusu kapsamlı verilerin nereden sızdırıldığı konusunda açıklama yapılmadı.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Türkei DW Mitarbeiter Alican Uludağ
Alican Uludağ 2008'den bu yana gazetecilik yapan Alican Uludağ, yargı ve insan hakları gibi konulara odaklanıyor.alicanuludag
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkischer Wahlkampf in Deutschland

"AKP Almanya'daki seçim çalışmalarına 2021'de başladı"

Politika42 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Şahap Kavcıoğlu

Şimşek dönemi: Kavcıoğlu ataması rasyonel mi?

Şimşek dönemi: Kavcıoğlu ataması rasyonel mi?

Ekonomi2 saat önce

Türkiye'de yaşayanların kişisel verileri sızdırıldı

Türkiye'de yaşayanların kişisel verileri sızdırıldı

Politika3 saat önce
MİT'in Ankara'daki merkezi

Türkiye'nin en mahrem kurumu: MİT

Türkiye'nin en mahrem kurumu: MİT

Politika10 saat önce

TikTok hangi ülkelerde neden yasak?

TikTok hangi ülkelerde neden yasak?

Politika11 saat önce
Osman Kavala, Ekim 2017'den beri tutuklu

Avrupa ile Osman Kavala krizi derinleşiyor

Avrupa ile Osman Kavala krizi derinleşiyor

Hukuk ve Adalet8 Haziran 2023
Sular altında kalan Herson bölgesinde insanlar evlerini terk ediyor

Kahovka barajının yıkılmasının vahim sonuçları

Kahovka barajının yıkılmasının vahim sonuçları

Çatışmalar8 Haziran 2023
Ana sayfaya dön