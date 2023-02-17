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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KurumFotoğraf: DHA
FelaketTürkiye

84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı

24 dakika önce

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde 84 bin 726 binanın "yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini" söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir" dedi.

Adana Afet Koordinasyonu'nda bir açıklama yapan Kurum, "7 bin 328 personelimizle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

Kurum, Adana'da 148 binada 1602 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini söyledi.

Bakan Kurum yeni inşa edilecek binalarda "En doğru yerleşim alanlarını seçmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Orta hasarlı binalarda da vatandaşlara devletin destek vereceğini söyleyen Kurum "Gerek planlama, gerek bu noktada kamulaştırma, gerekse de finans desteği anlamında her türlü desteği Adanamızda da vereceğimizi ifade ediyorum" dedi.

Osmaniye
OsmaniyeFotoğraf: Burcu Karakas/DW

Bakan Kurum, hasar görmüş binalardan kesinlikle eşya alınmamasını, eşya alınacaksa valiliğin koordinasyonunda yapılmasını istedi.

Kurum "Hasarın durumunun tespitlerini, ağır hasarlı bina ama bu binadan eşya alınabilir mi alınamaz mı tespitini, valimiz bilim insanlarımız ile birlikte yapacak. Burada eşya alınabilir kararına müteakip eşya taşıma sürecine izin verilecektir" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), 16 Şubat saat 23.30 itibarıyla yaptığı açıklamaya göre Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 kişi hayatını kaybetti.

DW / EC,TY

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