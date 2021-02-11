8 Mart eyleminde gözaltılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden önce çok sayıda kadın örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile cumartesi günü düzenlenen "Büyük Kadın Buluşması" etkinliğinin sonunda dokuz kişi polis tarafından gözaltına alındı.

8 Mart Kadın Platformu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gösteriye katılan LGBTİ+ eylemcilerin, evlerine gitmek üzere bindikleri taksiden polis tarafından indirilerek "darp ve işkence" ile gözaltına alındığı ifade edildi:

Bu arada Kadıköy Kaymakamlığı tarafından gözaltına alınan kişiler ile ilgili şu açıklama yapıldı:

"06.03.2021 günü, 8 Mart Kadın Platformu ve çeşitli kadın örgütleri organizesinde Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ile ilgili olarak saat: 16.00’da basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Basın açıklaması yapan grubun güvenliğini sağlamak amacıyla meydanın etrafında oluşturulan kontrol noktasından geçmek isteyen 20 kişilik LGBTİ grubu, güvenlik güçlerinin görev yapmasını engelleyerek mukavemet göstermişlerdir. Dağılımlar esnasında aynı grubun yeniden mukavemet göstermesi üzerine, güvenlik güçlerine görevini yaptırmamak için direnen 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli işlemlere devam edilmektedir."

Ancak 8 Mart Kadın Platformu, yine Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kaymakamlığın bu açıklamasının doğru olmadığını öne sürdü:

"Özgürlümüzü Kazanacağız" sloganıyla düzenlenen eyleme katılanlar, "Sokakları terk etmiyoruz, terk etmeyeceğiz, homofobiye, transfobiye, kadın cinayetlerine, erkek şiddetine, tacize, tecavüze, cinsel istismara, nefrete, bizim adımıza konuşanlara, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, canımız pahasına ailenin korunmasına, kadınları yoksullaştıranlara, haklarımıza, hayatlarımıza göz dikenlere, şiddet varsa bile 'boşanmayın çay ikram' edin diyenlere, erkek devlet şiddetine, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına, hayırlarımızı duymayanlara hayır diyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

DW / ET,SSB

© Deutsche Welle Türkçe