 78′inci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu | YAŞAM | DW | 01.03.2021

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YAŞAM

78'inci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

78'inci Altın Küre Ödülleri'nde Chloe Zhao'nun "Nomadland" En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında ödül kazandı. "The Crown" En İyi Dizi ile birlikte toplam dört ödüle layık görüldü.

Chloe Zhao, Nomadland ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında Altın Küre kazandı.

Chloe Zhao, "Nomadland" ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında Altın Küre kazandı.

Oscarlardan sonra ABD'nin en önemli sinema ve televizyon ödülü sayılan Altın Kürelerin sahipleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Koronavirüs salgını nedeniyle komedyen Tina Fey töreni New York'taki, Amy Poehler ise Hollywood'daki sahnede sunarken, ödül kazananlar ise video konferans yöntemi ile geceye katıldı.

Chloe Zhao'ın yönetmenliğini yaptığı "Nomadland," En İyi Film ve En İyi Yönetmen dallarında Altın Küre kazandı. En İyi Film dalında, ilk kez bir kadın yönetmenin imzasını taşıyan film Altın Küre'ye layık görülürken, Chloe Zhao de En İyi Yönetmen dalında Altın Küre alan ikinci kadın yönetmen oldu.

Altın Küre kazanan Nomadlandın başrolünde Frances McDormand oynuyor.

Altın Küre kazanan "Nomadland"ın başrolünde Frances McDormand oynuyor.

Eşi öldükten sonra düşük ücretli işler yaparak hayatta kalmaya çalışan ve karavanı ile seyahat eden 60 yaşındaki bir kadının hikayesini anlatan "Nomadland" Uluslararası Venedik Film Festivali'nde de Altın Ayı kazanmıştı.

Geçen yıl kanser nedeniyle yaşamını yitiren 43 yaşındaki aktör Chadwick Boseman, rol aldığı son film olan "Ma Rainey's Black Bottom"daki performansı ile En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise "The United States vs. Billie Holiday"deki rolü ile Andra Day'in oldu.​​

Sacha Baron Cohen Borat rolüyle Altın Küre kazandı

Sacha Baron Cohen "Borat" rolüyle Altın Küre kazandı

Borat 2'ye En İyi Komedi Ödülü

Müzikal veya komedi dalında En İyi Film "Borat Subsequent Moviefilm" seçilirken, Sacha Baron Cohen de, filmdeki ABD'de seyahat eden Kazak televizyon muhabiri rolüyle bu dalda En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Sacha Baron Cohen, 2006 yılında "Borat" filmi ile de Altın Küre kazanmıştı.

Bu dalda En İyi Kadın Oyuncu ödülü de "I Care a Lot"daki performansı ile Rosamund Pike'in oldu.

En İyi Animasyon ödülünü "Soul" kazanırken, Yabancı Dilde En İyi Film ödülü Lee Isaac Chung imzalı "Minari"nin oldu.

En İyi Televizyon Dizisi "The Crown"

78'inci Altın Küre Ödülleri'nde televizyon dalında ise akşamın galibi dört dalda ödül kazanan "The Crown" oldu. İngiliz Kraliyet ailesini anlatan "The Crown" drama dalında En İyi Dizi ödülüne layık görüldü. Prens Charles rolündeki Josh O'Connor bu dalda En İyi Erkek Oyuncu, Prenses Diana'yı canlandıran Emma Corrin En İyi Kadın Oyuncu ve İngiltere'nin eski Başbakanı Margaret Thatcher rolündeki Gillian Anderson En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

The Queen's Gambitın başrolündeki Anya Taylor-Joy Altın Küre kazandı.

"The Queen's Gambit"ın başrolündeki Anya Taylor-Joy Altın Küre kazanan isimler arasında yer aldı.

"The Crown" gibi Netflix'te gösterilen "The Queen's Gambit" de mini dizi/televizyon filmi dalında En İyi Dizi ödülünü, başrol oyuncusu Anya Taylor-Joy da bu dizideki rolüyle bu dalda En İyi Kadın Oyuncu ödülünü elde etti.

En İyi Komedi dizisi olarak da "Schitt's Creek" Altın Küre'nin sahibi oldu. 

Altın Küre Ödülleri, Hollywood Yabancı Basın Birliği (HFPA) tarafından sinema filmlerine ve televizyon dizilerine veriliyor. 1944 yılından beri verilen ödüller, Oscar'dan sonra en önemli sinema ödülü sayılıyor.

Yaklaşık 90 gazetecinin üye olduğu HFPA'da hiçbir siyah basın mensubunun bulunmaması bu yıl törende eleştiri konusu oldu.

Altın Küre Ödülleri, daha önceki yıllarda Ocak ayında veriliyordu. Ancak bu yıl küresel koronavirüs salgını nedeniyle ödül töreni Şubat ayının sonuna ertelendi. 

DW,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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