 75 yaş üstüne aşılama yarın başlıyor | TÜRKİYE | DW | 27.01.2021

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TÜRKİYE

75 yaş üstüne aşılama yarın başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ve 85 yaş üstü vatandaşların aşılamalarının tamamlandığını belirterek yarından itibaren 75 yaş üstü grupta aşılamalara başlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada şimdiye kadarki aşı çalışmalarının bilançosunu çıkararak yarından itibaren uygulanacak aşı programını açıkladı.

Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş yaşandığını, ancak tüm çabalara rağmen bu düşüşün yavaşladığını belirten Koca, vaka sayılarının günde 5 bin ile 7 bin arasında dalgalanmaya devam ettiğini, tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini kaydetti.

Aşı programı kapsamında öncelikli olarak sağlık çalışanlarının, ardından engelliler ile yaşlı bakım evleri ve huzurevlerinde yaşayan vatandaşların aşılamalarının tamamlandığını belirten Koca, "Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi. Pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın sağlık kuruluşlarındaki aşılanmasına başlanmıştı. Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler" dedi.

İkinci sevkiyattan 6,5 milyon doz Türkiye'ye ulaştı

Türkiye'de aşı programında kullanılan inaktif aşının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozluk bölümün hafta başında ülkeye getirildiğini belirten Koca, aşıların gerekli testlerin tamamlanmasından sonra kullanıma sunulacağını kaydetti.

Türkiye'nin Çinli SinoVac firmasının ürettiği CoronaVac aşısından 50 milyon doz sipariş ettiği açıklanmıştı. Aşının 3 milyon dozluk ilk partisi 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşmış ve 13 Ocak'ta "Acil Kullanım Onayı" almıştı.

Mutasyon uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasında virüsün dünyadaki seyrinin de yakından takip edildiği belirtilerek "Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika’da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur" ifadesine yer verildi.

Bakan Koca, "Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam edilmesi gerektiği ortadadır. Mücadelenin bu döneminde kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya gelmek yaklaştığımız mutlu günleri görme hedefinden bizi uzaklaştırabilir" diyerek vatandaşları "azami derecede kısıtlama ve tedbirlere uymaya" davet etti.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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