66 ülkeden karbondioksit emisyonunu sıfırlama vaadi

New York'ta Pazartesi günü başlayan BM İklim Eylem Planı Zirvesi öncesi 66 ülke 2050 yılına kadar sera gazı salınımını sıfırlama taahhüdünde bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in ofisinden Pazartesi günü yapılan duyuruda ayrıca 10 bölge, 102 kent ve 93 şirketin de sera gazı emisyonunu sıfırlamayı taahhüt ettikleri bildirildi.

Uluslararası İklim Değişikliği Paneli‘ne (IPCC) göre küresel sıcaklık artışının 2050 yılına kadar sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1.5 dereceyle sınırlamak için ön koşul dünya genelinde karbondioksit salınımının sıfırlanması. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'nda uluslararası toplum tarafından belirlenen hedef de bu yöndeydi.

Trump'tan sürpriz ziyaret

Aralarında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın da bulunduğu 60 civarında devlet ve hükümet başkanı zirveye katılıyor. Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen ve BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta olan ABD Başkanı Donald Trump'ın programında yer almamasına rağmen iklim zirvesine uğraması dikkat çekti. Birkaç kısa konuşmayı dinleyen Trump, daha sonra salondan ayrıldı.

Almanya katkı payını iki kat artırdı

Zirvede konuşan Başbakan Merkel, Almanya'nın 54 milyar euro ayırdığı iklim politikasını tanıttı. Bu bağlamda Almanya 2050 yılına dek karbondioksit salınımını sıfırlamayı hedefliyor. Merkel ayrıca, uluslararası iklim giderleri için ayırdıkları 2 milyar euroluk katkı payını da 4 milyar euroya yükselttiklerini duyurdu.

Öte yandan Rusya da Pazartesi günü Paris İklim Anlaşması‘na katıldığını bildirdi. Başbakan Dimitri Medvedev Moskova'da anlaşmayı imzaladıktan sonra Rusya'nın hava kirliliğini azaltma ve ormanları genişletme çalışmalarına ağırlık vereceğini açıkladı. Ancak Moskova yönetiminin karbondioksit salınımını hangi yöntemlerle sıfırlayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AFP,dpa/TY,BK

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