 65 yaş üzerindekilere seyahat izninin ayrıntıları belli oldu | TÜRKİYE | DW | 21.05.2020

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TÜRKİYE

65 yaş üzerindekilere seyahat izninin ayrıntıları belli oldu

İçişleri Bakanlığının "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Seyahat İzin Belgesi" Genelgesi’ne göre gittikleri yerde en az 30 gün kalma şartı ile seyahate izin verilecek. Sokağa çıkma yasağı gittikleri yerde de devam edecek.

Türkiye'de 65 yaş ve üzerindekiler Mart ayı sonunda beri salgın nedeniyle sokağa çıkamıyor

Türkiye'de 65 yaş ve üzerindekiler Mart ayı sonunda beri salgın nedeniyle sokağa çıkamıyor

Türkiye'de 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekilere verilen seyahat izninin ayrıntıları belli oldu. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeye göre, 65 yaş ve üzerindekiler, seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Bu kapsamda seyahat etmek isteyenlere bir kişi refakat edebilecek.

Seyahat İzin Belgesi almak için başvurular, bugünden itibaren elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

Seyahat İzin Belgesi almak isteyenlerin, herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da kaymakamlığa veya valiliğe gitmesine gerek olmayacak. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.

İzin başvurusu kabul edilenler SMS yolu ile bilgilendirilecek ve ayrıca e-devlet üzerinden başvuru onay belgesinin çıktısı da alınabilecek.

30 gün boyunca kalmak şart

Seyahat İzin Belgesi tek yön için geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzerindekilerin,  en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak. Refakatçi olarak seyahat edenler ise 72 saat içinde geri dönebilecek. 

Seyahat etmesine izin verilen 65 yaş ve üzerindekilerin bilgileri, gidecekleri ilin valiliği ile kayıtlı olduğu aile hekimine de bildirilecek ve gereken takip aile hekimleri tarafından yapılacak.

65 yaş ve üzerindekilere, gidecekleri yerlerde de 22 Mart  tarihinde yayınlanan  genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulancak.

Bilim Kurulunun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 65 yaş ve üzerindekilere seyahat imkanı getirileceği dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı.

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Salgını huzurevlerinde geçiren yaşlılar özlemleri anlattı

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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