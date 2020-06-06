65 yaş üstü ve 18 yaş altına sınırlamalar kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe’de yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00-20.00 saatleri arası dışarı çıkabileceğini, 18 yaş ve altı ile ilgili sınırlamanın ebeveynleriyle birlikte olmaları şartıyla tümüyle kalktığını açıkladı.

Erdoğan halen devam eden kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini söyleyerek lokanta, kafe ve kıraathanelerin kapanış saatlerinin 22.00'den 24.00'e uzatıldığını açıkladı.

Sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinin ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallara uymak kaydıyla faaliyete geçebileceğini aktaran Erdoğan nikah salonlarının 15 Haziran, düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Türkiye'nin sağlık yardımına olıumlu yanıt verdiği ülke sayısının 125'i bulduğunu belirten Erdoğan hekimlern koronavirüs tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacın TÜBİTAK'ta üretmenin başarıldığını ve ruhsat süreci tamamlanınca ilacın kullanıma sunulacağını söyledi.

Ekonomik önlemler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ekonomisi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiye neden olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin sağlık alanında olduğu gibi hızlıca devreye aldığı tedbirlerle salgının ekonomi üzerinde etkisini de en aza indirmeyi başardığını söyledi.

Erdoğan son 3 ayda 5,5 milyon aileye bin Türk lirası karşılıksız nakdi yardımda bulunduklarını söyleyerek esnaf ve işletmelerin maliyetlerini sosyal güvenlik ve vergi ödeme ertelemeleriyle azalttıklarını belirtti.

Erdoğan: 2. çeyrekte olumsuz gelişmeler olabilir

"Birçok ekonominin ciddi daralma kaydettiği yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4,5 ile yüksek bir performans, büyüme performansı gösterdiğini" belirten Erdoğan "Belki ikinci çeyrekte olumsuz bazı gelişmeler olabilir ama üçüncü, dördüncü çeyrekte biz bu büyümeyi yine yakalayacağız" şeklinde konuştu.

Erdoğan Mayıs ayı öncü göstergelerinin ekonomide hızlı bir toparlanma olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Erdoğan "Amacımız 2020'de yüzde 8,5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya, 2022'de yüzde 5'in altına indirmektir" dedi ve gıda fiyatlarındaki şişkinlikle ilgili tedbir alacaklarını duyurdu.

İstihdam Kalkanı paketi

Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında "istihdam kalkanı" adında çok kapsamlı bir reform paketi hazırladıklarını söyledi. İstihdam kalkanı ile Ocak 2019-Nisan 2020 arasında işsiz kalanların yeniden istihdama katılımını sağlamanın hedeflendiğini belirten Cumhurbaşkanı, Ağustos 2018'deki "kur saldırısı ve salgın öncesinden daha iyi bir istihdam seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Paket ile normalleşmeyi teşvik edecek bir mekanizma kuracaklarını belirten Erdoğan ilave istihdam için de teşvik sağlayacaklarını kaydetti. Kısmi ya da esnek çalışma alanında düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı genç istihdamı için 25 yaş altı gençlerin beceri ve deneyim kazanmalarının temin edileceğini kaydetti.

Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak çalışma başlatılacağını açıklayan Erdoğan, esnaf ve küçük işletmelere üretim ve istihdam için uygun maliyet ve kaynak sağlayacak bir sistem kuracaklarını söyledi.

Erdoğan "Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklik sistemini 2022'de devreye sokacagız" dedi.

Yeni dönemde reel sektör ve sanayiciye destek verileceğini söyleyen Erdoğan yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim ve istihdamı arttıracaklarını belirtti.

DW / SSB, TY

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